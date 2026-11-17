كشف تقرير رسمي عن ارتفاع عدد السائحين في مصر إلى 19.3 مليون والإيرادات لـ 18.4 مليار دولار بحلول 2026، مع افتتاح متاحف جديدة ومطابقة أهداف 2030.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن مسار التطور الملحوظ الذي شهده قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكداً على الدور المحوري لجهود الدولة في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على الساحة العالمية. يأتي هذا الإعلان في ضوء الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تنمية الطاقة الفندقية وتطوير المتاحف والمزارات الأثرية، مما يدعم زيادة أعداد السائحين الوافدين ويرفع من الإيرادات السياحية لتحقيق مستهدفات القطاع المستقبلية.

تفاصيل التطور الاقتصادي والسياحي بحلول عام 2026

أظهرت البيانات الرسمية الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسناً جوهرياً في مؤشرات أداء القطاع السياحي بحلول عام 2026، حيث تضاعف عدد السائحين ليصل إلى 19.3 مليون سائح سنوياً مقارنة بـ 9.5 مليون قبل عام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الإيرادات السياحية بشكل كبير لتصل إلى 18.4 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعكس النجاح الكبير في جذب الزوار وتحويلهم إلى عائدات اقتصادية ملموسة تدعم النمو المستهدف.

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على صعيد البنية التحتية الفندقية، سجل القطاع نقلة نوعية في عدد الغرف المتاحة، حيث ارتفع العدد من 200 ألف غرفة إلى 240 ألف غرفة، مما يدعم القدرة الاستيعابية للمدن السياحية الرئيسية. ويتماشى هذا التطور مع المستهدف الاستراتيجي الذي يضع نصب عينيه استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مما يؤكد الطموح الكبير في جعل مصر وجهة عالمية رائدة للسياحة والثقافة.

إنجازات المتاحف وتطوير المقومات الأثرية والثقافية

شهدت المتاحف المصرية إنجازات بارزة ساهمت في جذب ملايين الزوار، حيث جذب المتحف المصري الكبير 5.1 مليون زائر خلال عامه الأول فقط منذ افتتاحه، مما جعله معلماً سياحياً ضخماً. كما تم إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية وإطلاق موكب المومياوات الملكية، وهي فعاليات أثارت اهتماماً دولياً واسعاً وساهمت في إعادة إحياء الاهتمام بالتراث المصري العريق.

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امتدت جهود التطوير لتشمل المتاحف القائمة وإنشاء متاحف جديدة في محافظتي كفر الشيخ وسوهاج، بالإضافة إلى التطوير الشامل لطريق الكباش بالأقصر وإطلاقه في حفل عالمي. هذه المبادرات تعكس حرص الدولة على تنويع المنتج السياحي وإبراز المقومات الحضارية والتاريخية الفريدة التي تتمتع بها مصر، مما يوفر تجربة شاملة للزوار في مختلف المناطق الجغرافية.

التحديات السابقة ومقارنتها بالإنجازات الحالية

قبل عام 2014، واجه قطاع السياحة تحديات جسيمة تمثلت في الانخفاض الكبير بأعداد السائحين نتيجة الاضطرابات الأمنية، وتوقف العمل داخل 20 متحفاً، فضلاً عن تردي مستوى الخدمات المقدمة. في المقابل، شهد القطاع تحسناً ملحوظاً في السنوات التالية، حيث تم التغلب على هذه العقبات من خلال جهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القطاع السياحي بالكامل.

على الجانب الثقافي والديني، امتدت جهود التطوير لتنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، وتطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص. هذه المشاريع تعزز من الهوية التاريخية للمدينة وتوفر مقومات جذب سياحي إضافية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من خلال التراث الثقافي كما يشير التقرير المتعلق بالجلسة في كمبوديا.