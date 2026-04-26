تطورات متسارعة: تراجع أسعار الذهب، مخالفات في أراضي مصر الجديدة، وتصعيد إسرائيلي في غزة

آخر المستجدات الاقتصادية والسياسية والأمنية في مصر ولبنان وفلسطين، بما في ذلك تراجع أسعار الذهب، وكشف مخالفات في أراضي شركة مصر الجديدة، وتصعيد إسرائيلي خطير في قطاع غزة، وتصريحات رئيس الوزراء اللبناني.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا بالتزامن مع هبوط عالمي بنسبة 2.5%. وفي سياق مختلف، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود أراضٍ تابعة لشركة مصر الجديدة بقيمة 13 مليار جنيه مصر ي غير مُدرجة ضمن المخزون الرسمي للدولة.

هذه المخالفات تثير تساؤلات حول إدارة الأصول العامة والشفافية في العمليات المالية. في غزة، حذر إسماعيل الثوابتة، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، من تصعيد إسرائيلي واضح في الحرب على القطاع، واصفًا إياه بأنه تصعيد تدريجي نحو حرب إبادة. وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تشهد كثافة متزايدة في الاستهداف، وتوسيعًا في نطاق المدنيين المستهدفين.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من القصف العشوائي إلى استهداف مباشر للأفراد، بما في ذلك داخل خيام النازحين، وهو ما يعتبره الثوابتة توجهًا خطيرًا نحو تعميق الجريمة وتوسيع نطاقها. وأكد أن جيش الاحتلال قتل 143 مواطنًا بالرصاص خلال فترة وقف إطلاق النار، معظمهم في الأيام الأخيرة، نافيًا وجود ما يسمى بالرصاص العشوائي، ومؤكدًا أن هذه الاستهدافات تمثل جريمة إطلاق نار متعمدة على المدنيين.

وأشار إلى تسجيل حالات متزايدة من استهداف المواطنين داخل خيام النزوح، مما أسفر عن عشرات الشهداء نتيجة إطلاق نار مباشر. وأضاف أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال والمسنين، مما يعكس طبيعة الاستهداف التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين. وأفاد بأن هذه الحوادث تركزت في مناطق الإيواء المفتوحة وحول مراكز النزوح والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأن المكتب الإعلامي يعمل على توثيق العدد الدقيق للحالات والمناطق المستهدفة.

وأكد الثوابتة أن ما شهده قطاع غزة خلال اليومين الماضيين يمثل تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وأن الاحتلال واصل تنفيذ هجمات مكثفة استهدفت تجمعات سكانية وخيام إيواء ومناطق مدنية مكتظة. كما ذكر أن الاحتلال استهدف عناصر في الشرطة الفلسطينية بشكل مقصود، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن العدد التراكمي للخروقات اليومية بلغ 2560 خرقًا حتى اليوم الأحد.

كما نوه الثوابتة إلى تدني نسب الالتزام بالاستحقاقات الإنسانية، حيث بلغت نسبة إدخال المساعدات 37% فقط، ونسبة فتح معبر رفح 28% فقط، مؤكدًا أن هذا يعكس استخدامًا ممنهجًا للأدوات العسكرية والإنسانية معًا في إطار سياسة تضييق الخناق على السكان المدنيين. وحذر من عدوان تصعيدي متدرج ومنهجي ومقصود، يجمع بين تكثيف القوة النارية، وتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل خيام النزوح، وتقليص مقومات الحياة الإنسانية، وهو يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها ومساءلة مرتكبيها.

وفي لبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني أنه لن يتراجع عن أي موقف أعلن عنه، وأن الدولة لا يمكن أن تكون قوية إلا بجيش واحد. هذا التصريح يأتي في سياق التوترات السياسية والأمنية المستمرة في لبنان، ويؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني. هذه التصريحات تعكس التحديات التي تواجه لبنان في الحفاظ على سيادته واستقلاله في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.

الوضع في غزة يتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا لوقف التصعيد وحماية المدنيين، بينما يواجه لبنان تحديات داخلية وخارجية تتطلب حكمة ودبلوماسية لضمان الاستقرار والازدهار





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر غزة لبنان الذهب الجهاز المركزي للمحاسبات إسرائيل النزوح انتهاكات مساعدات إنسانية رئيس الوزراء اللبناني

United States Latest News, United States Headlines