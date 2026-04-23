تطورات دولية: صفقة أسلحة إسرائيلية، صادرات دواجن مصرية لقطر، وافتتاح مبنى جديد في مطار فرانكفورت

أخبار عاجلة من حول العالم: إسرائيل تشتري ذخائر جوية، مصر تبدأ تصدير الدواجن لقطر، ومطار فرانكفورت يستقبل أول ركاب في المبنى 3 الجديد.

شهدت الساحة الدولية تطورات مهمة على عدة أصعدة خلال اليوم، بدءًا من المجال العسكري وصولًا إلى النقل الجوي والتجارة الإقليمية. في تطور عسكري بارز، أعلنت إسرائيل عن صفقة لشراء ذخائر جوية متطورة بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول نوع الذخائر أو الجهة المصنعة، إلا أن هذه الخطوة تعكس سعي إسرائيل المستمر لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديث ترسانتها العسكرية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يزيد من أهمية هذه الصفقة في سياق الاستعدادات الإسرائيلية المحتملة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الذخائر في تعزيز قدرة القوات الجوية الإسرائيلية على الاستجابة للتهديدات المختلفة وحماية الأجواء الإسرائيلية.

وفي سياق التعاون الاقتصادي الإقليمي، أعلنت مصر رسميًا عن بدء تصدير الدواجن إلى دولة قطر، حيث انطلقت اليوم أول شحنة بكمية تقدر بـ 300 طن. يمثل هذا الحدث نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين، ويعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من الجهود المشتركة لتسهيل التجارة وتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية إلى السوق القطرية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الصادرات في دعم قطاع الدواجن المصري وزيادة الصادرات المصرية بشكل عام.

كما أنها ستلعب دورًا في تلبية الطلب المتزايد على الدواجن في السوق القطرية، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وتعد هذه الشحنة بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وقطر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. أما على صعيد النقل الجوي، فقد استقبل مطار فرانكفورت الدولي اليوم الخميس أول ركاب على متن رحلة مجدولة إلى المبنى 3 الجديد، وذلك بعد يوم واحد فقط من الافتتاح الرسمي للمبنى.

وكانت أول طائرة تصل إلى المبنى الجديد هي طائرة تابعة لشركة تشاينا ساوثرن إيرلاينز الصينية، قادمة من مدينة شنيانج. ويعد هذا الافتتاح علامة فارقة في تاريخ المطار، حيث يمثل إضافة كبيرة للطاقة الاستيعابية للمطار وتحسين تجربة المسافرين. ومن المقرر أن تنتقل 57 شركة طيران إلى المبنى 3 خلال الأشهر المقبلة، بعد أن كانت تعمل حتى الآن من المبنى 2 الذي سيغلق لأعمال التجديد.

وقد استثمرت شركة فرابورت، المشغلة للمطار، حوالي 4 مليارات يورو في هذا المشروع الضخم، وهو ما يتجاوز التقديرات الأصلية التي كانت تتراوح بين 2.5 مليار و3 مليارات يورو. وفي مرحلته الأولى، يمكن للمبنى 3 استقبال حوالي 19 مليون مسافر سنويًا، مع إمكانية التوسع لزيادة القدرة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر، وهو ما يعادل تقريبًا قدرة مطار دوسلدورف، رابع أكبر مطار في ألمانيا.

ويعكس هذا المشروع الطموح التزام ألمانيا بتطوير البنية التحتية للنقل الجوي وتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للسفر والتجارة في أوروبا والعالم





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines