مقترح لسداد ديون مصر يثير جدلاً، وتعليقات حول الأوضاع في لبنان، وإقالات متتالية لكبار المسؤولين العسكريين في إدارة ترامب تثير تساؤلات حول مستقبل القيادة العسكرية الأمريكية.

يشهد المشهد السياسي وال اقتصاد ي في مصر تطورات متلاحقة، حيث طرح النائب محمد البلتاجي مقترحًا بشأن سداد ديون مصر الخارجية. وقد دعا البعض إلى زيادة حجم التبرعات المطلوبة إلى خمسة ملايين دولار بدلًا من مليون دولار، في محاولة لتعزيز الجهود المبذولة لتخفيف العبء ال اقتصاد ي على الدولة.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري لم يتخلَ قط عن دولته، وأن المصارحة والشفافية مع المواطنين تزيد من ثقتهم وتطمئنهم. وأشار إلى أن المصريين دائمًا ما يقفون إلى جانب قيادتهم في أوقات الشدة. وفي سياق منفصل، علق الإعلامي أسامة كمال على الأوضاع في لبنان، مستنكرًا أعمال النهب التي يقوم بها جنود الاحتلال لممتلكات اللبنانيين. ووصف هذا السلوك بأنه دليل على أن من يسرقون الأرض لا يترددون في سرقة ممتلكات الأفراد، حتى حصالات الأطفال.

وأعرب كمال عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في لبنان، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. على الصعيد الدولي، أعلنت وكالة رويترز إقالة وزير البحرية الأمريكي جون فيلان، في خطوة تعد الأحدث ضمن سلسلة من الإقالات التي طالت كبار المسؤولين العسكريين خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه الإقالات في ظل صراعات متزايدة في الخارج وتحديات متصاعدة تتطلب عمليات عسكرية معقدة. وقد وصف مراقبون هذه التغييرات بأنها واسعة النطاق وغير مسبوقة في قيادة الدفاع الأمريكية.

ففي الثاني من أبريل، أقال وزير الدفاع بيت هيجسيث رئيس الأركان السابق راندي جورج دون الإفصاح عن الأسباب، في قرار يعكس التوترات بين هيجسيث ووزير الجيش دانيال دريسكول. وفي نفس الشهر، أُقيل أيضًا الجنرال ديفيد هودن، رئيس قيادة التحول والتدريب بالجيش، والجنرال وليام جرين، رئيس سلاح القساوسة في الجيش. وتوالت الإقالات لتشمل الجنرال جيفري كروز، رئيس وكالة مخابرات وزارة الدفاع، في 22 أغسطس، بالإضافة إلى قائد احتياط البحرية الأمريكية وقائد قيادة الحرب الخاصة البحرية.

ولم يتم الكشف عن دوافع هذه الإقالات. وفي الثالث من أبريل، قام الرئيس ترامب بإقالة الجنرال تيموثي هوف، مدير وكالة الأمن القومي، في إطار حملة تطهير للأمن القومي شملت أكثر من عشرة موظفين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. ولم يتم تقديم تفسير رسمي لهذه الإقالات. وفي 21 فبراير، أطاح ترامب بالجنرال سي.

كيو براون، وهو جنرال في سلاح الجو، في عملية تغيير غير مسبوقة في القيادة العسكرية الأمريكية، أدت إلى إقالة خمسة آخرين يحملون رتبتي أميرال وجنرال. وكان براون، ثاني ضابط أسود يتولى منصب كبير مستشاري الرئيس العسكريين، يخدم لولاية مدتها أربع سنوات كان من المقرر أن تنتهي في سبتمبر 2027. وأخيرًا، أُقيلت الأميرال ليندا فاجان، قائدة خفر السواحل الأمريكي، في 21 يناير، في أول يوم كامل من ولاية ترامب الثانية.

وكانت فاجان أول امرأة بالزي العسكري تقود فرعًا من فروع القوات المسلحة الأمريكية. وقد ذكر مسؤول مطلع أن أحد أسباب الإقالة هو تركيز فاجان المفرط على سياسات التنوع والإنصاف والشمول. هذه الإقالات المتتالية تثير تساؤلات حول مستقبل القيادة العسكرية الأمريكية وتأثيرها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة





