تطورات متسارعة في لبنان والمنطقة: تحذيرات إنسانية، قلق إسرائيلي، وتمديد ساعات العمل

تحذيرات من الصليب الأحمر الألماني بشأن كارثة إنسانية في لبنان، وقلق إسرائيلي بشأن حرب إيران، وتمديد ساعات عمل المحلات في لبنان، واتهامات سياسية في المجر، وترحيب خليجي بقرار السيطرة على بيروت.

يحذر الصليب الأحمر الألماني من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان ، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتفادي كارثة إنسانية وشيكة. تأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب ال لبنان ي، بالإضافة إلى التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة في المنطقة.

يشدد الصليب الأحمر الألماني على أهمية توفير الدعم اللازم للمتضررين من الأزمات، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وتأمين الغذاء والمأوى للمحتاجين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات المتضررة، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع أي طارئ قد يقع. تتزامن هذه التحذيرات مع تقارير عن تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، وتدهور البنية التحتية الأساسية، ونقص في الإمدادات الطبية والغذائية، مما يزيد من حجم المعاناة الإنسانية في لبنان. كما أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من حدة الأزمة، ويدفع بالمواطنين إلى حافة الهاوية. يطالب الصليب الأحمر الألماني المجتمع الدولي بزيادة الدعم المالي والإنساني للبنان، والعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمات التي تعصف بالبلاد، بما في ذلك دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية. من جانب آخر، كشف استطلاع رأي إسرائيلي أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين، تصل إلى 46%، يرون أن تل أبيب وواشنطن لم تحققان الانتصار في الحرب ضد إيران. يعكس هذا الاستطلاع حالة من الإحباط والقلق في الشارع الإسرائيلي بشأن نتائج الصراع، وتأثيره على الأمن القومي الإسرائيلي. يعزو المشاركون في الاستطلاع عدم تحقيق الانتصار إلى عوامل متعددة، منها فشل في تحقيق الأهداف العسكرية، والتصعيد المستمر في التوتر الإقليمي، وتزايد التهديدات الأمنية. يرى البعض أن الحرب لم تحسم الصراع، بل أدت إلى تعقيد الأوضاع وزيادة المخاطر على إسرائيل. هذه النتائج تعزز الدعوات إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات المتبعة في التعامل مع إيران، والبحث عن حلول دبلوماسية وسياسية لإنهاء الصراع. وفي سياق متصل، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن عبور 15 سفينة مضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار في الحرب على إيران. يعكس هذا التطور عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي في الملاحة البحرية في المنطقة، بعد فترة من التوتر والاضطرابات. يشير هذا التقرير إلى تحسن في الأوضاع الأمنية في المنطقة، وعودة الثقة في الممرات المائية الحيوية. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء عن تمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة 11 مساءً، بهدف دعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط حركة السياحة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. يهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الفرص التجارية، وزيادة الإيرادات للمؤسسات التجارية، وتوفير المزيد من الخيارات للمواطنين. يتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير المزيد من فرص العمل. في سياق سياسي آخر، وقبل يومين من الانتخابات البرلمانية المجرية، اتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان المعارضة المحافظة، بقيادة بيتر ماجيار، بالتخطيط لاضطرابات حال هزيمة حزبه الشعبوي. نشر أوربان رسالة فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زعم فيها أن خصومه يتعاونون مع أجهزة استخبارات أجنبية، وينظمون احتجاجات واضطرابات لإثارة الشكوك حول قرار الشعب المجري. لم يقدم أوربان أي دليل على هذه الادعاءات، ولكنه يسعى إلى تبرير موقفه وتجييش مؤيديه. يواجه أوربان، الذي يحكم المجر منذ 16 عامًا، انتخابات صعبة في الأحد المقبل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الاحترام والحرية المعارض (تيزا) بزعامة ماجيار على حزب فيدس بزعامة أوربان. هذه الاتهامات تثير جدلاً سياسياً في المجر، وتزيد من التوتر قبل الانتخابات. في سياق آخر، رحب أمين مجلس التعاون الخليجي بقرار حكومة لبنان بالسيطرة على بيروت، مؤكداً على دعم المجلس لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة. يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو استعادة الأمن والنظام العام في بيروت، وتعزيز دور الدولة في إدارة شؤون المدينة. يعبر هذا الترحيب عن دعم دول مجلس التعاون الخليجي للبنان، ورغبتها في استقرار البلاد ووحدتها. يسعى مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد





