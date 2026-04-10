تطورات إقليمية ومحلية: تحذير من كارثة في لبنان، استئناف رحلات مصر للطيران، ومد ساعات العمل

تشهد المنطقة تطورات متسارعة، حيث يحذر الصليب الأحمر الألماني من كارثة إنسانية في لبنان، بينما تستأنف مصر للطيران رحلاتها إلى الخليج. في سياق محلي، تقرر مد ساعات عمل المحلات، وتقيم الكنائس صلوات الجمعة العظيمة.

أصدر الصليب الأحمر الألماني تحذيرًا حادًا بشأن احتمال وقوع كارثة إنسانية في لبنان ، مؤكدًا على تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب ال لبنان ي. وأشار التقرير الصادر عن المنظمة إلى تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وحذر الصليب الأحمر الألماني من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات العاجلة للشعب اللبناني، لتلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم. وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أن 46% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب وواشنطن لم تحققان النصر في الحرب مع إيران. ويعكس هذا الاستطلاع حالة من القلق وعدم الرضا في الشارع الإسرائيلي، بشأن مسار الحرب وتداعياتها على المنطقة. وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار في الحرب على إيران، مما يشير إلى عودة تدريجية للنشاط التجاري في المنطقة. وفي سياق محلي، أعلن رئيس الوزراء عن قرار بمد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة 11 مساءً، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل حياة المواطنين. وفي سياق متصل، أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف التشغيل التدريجي لعدد من رحلاتها الجوية إلى بعض وجهات الخليج العربي، وذلك في ضوء مستجدات الأوضاع الإقليمية وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بالدول المعنية. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه تقرر تشغيل رحلة واحدة يوميًا إلى كل من الشارقة ودبي والرياض، بالإضافة إلى رحلتين يوميًا إلى كل من أبوظبي والدمام وعمّان، ضمن خطة مرحلية تهدف إلى إعادة انتظام الحركة الجوية تدريجيًا. وأضافت أنه اعتبارًا من يوم 14 أبريل سيتم تشغيل رحلة يومية إلى كل من أربيل وبغداد بجمهورية العراق، في إطار توسيع شبكة التشغيل واستعادة المزيد من الوجهات الإقليمية. وفيما يتعلق بباقي الوجهات، أشارت الشركة إلى أن تشغيل الرحلات إلى كل من الكويت والدوحة والبحرين وبيروت لا يزال قيد التنسيق، حيث جارٍ استخراج التصاريح اللازمة مع السلطات المختصة، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة فور الانتهاء من الإجراءات. ودعت مصر للطيران عملاءها إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء في حال وجود أي استفسارات، عبر الأرقام المخصصة أو من خلال الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني الرسمي للشركة، لمتابعة أحدث التحديثات المتعلقة بالرحلات. كما عقدت وزارة الداخلية لقاءً موسعًا مع كبار التجار والموردين لتوسيع المشاركة في مبادرة كلنا واحد، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين. وفي سياق آخر، أقامت الكنائس صلوات الجمعة العظيمة، التي تخللها لحن فرعوني وأداء 400 سجدة، في إشارة إلى عمق التراث الديني والثقافي في مصر





