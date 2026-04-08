تطورات إقليمية ومحلية: العراق يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وقضايا رياضية واقتصادية في مصر

شهدت الساحة الإقليمية ترحيب العراق بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بينما شهدت مصر تطورات رياضية واقتصادية مهمة. تضمنت التطورات الرياضية خططًا بديلة لإيران استعدادًا لكأس العالم، ومكافآت قياسية في الدوري المصري، وتحركات لدعم الأندية الشعبية. بينما تمثلت التطورات الاقتصادية في اكتشافات غاز جديدة في مصر.

أعلنت إيران عن وجود خطة بديلة للتحضير لكأس العالم في حال عدم استكمال الدوري المحلي. في سياق منفصل، صرح أحمد دياب بأن مكافأة تتويج الدوري في الموسم المقبل ستكون الأكبر في تاريخ مصر . وفي محافظة جنوب سيناء، استقبل المحافظ راعي كنيسة موسى النبي وماري مرقس في طور سيناء. وشهدت الإسكندرية تحركًا عاجلاً لدعم الأندية الشعبية، حيث عُقد اجتماع موسع لحل أزمات نادي الاتحاد ونادي الأوليمبي ونادي الترام.

من جهته، صرح سيد عبد الحفيظ بأن اتحاد الكرة يعاند، وأعلن عن المطالبة بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي. وفي مجال الطاقة، أعلنت شركة إيني عن اكتشاف 2 تريليون قدم مكعب من الغاز في مصر. وفي سياق آخر، تواجه محمد الشناوي عقوبة مغلظة بعد طرده في مباراة أمام سيراميكا.\من ناحية أخرى، رحبت العراق فجر اليوم الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة هذه الخطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي. وثمنت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي هذا التطور، مشيرة إلى أنه 'من شأنه أن يسهم في خفض التوترات ويعزز فرص التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة'. وأكدت الوزارة دعمها لأي جهود إقليمية ودولية تهدف إلى احتواء الأزمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية. كما شددت على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي ممارسات أو تصعيدات قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة. ودعت الوزارة إلى البناء على هذه الخطوة الإيجابية من خلال إطلاق مسارات حوار جاد ومستدام، يهدف إلى معالجة أسباب الخلافات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية.\في هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية العراقية حرص بغداد على مواصلة نهجها الدبلوماسي 'المتوازن' والدور الذي تضطلع به في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى خدمة مصالح شعوب المنطقة وتحقيق الاستقرار والتنمية. كما شددت على أهمية تأسيس مرحلة جديدة قائمة على إنهاء الحرب واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. يعكس هذا الموقف العراقي التزامًا راسخًا بالسلام والاستقرار في المنطقة، ورغبة في لعب دور بناء في تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف. وتأتي هذه التطورات في ظل سعي دولي حثيث لتخفيف التوترات في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي. إن موقف العراق يدعم هذه الجهود ويسهم في تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة





