تطورات تشريعية وصحية وحركة سفن عبر مضيق هرمز وخطط سكنية جديدة

تغطية أخبارية تشمل موافقة مجلس النواب على تعديلات ضريبية، تدهور الوضع الصحي الفلسطيني، موجة حارة تحذيرات أرصاد، ارتفاع حركة السفن في مضيق هرمز، وإعلان عن حجز وحدات سكنية جديدة.

وافق مجلس النواب على مجموعة من التعديلات المتعلقة ب ضريبة القيمة المضافة ، كما تم حسم موقف ضريبة الشقق والأراضي. وتم وضع 5 شروط أساسية للحصول على السكن البديل في حال الإيجار القديم، مع مهلة أخيرة للتقديم.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الفلسطيني أن الوضع الصحي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يشهد تدهورًا مستمرًا. وتتعرض البلاد西路 لموجة حارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض صحراوي يرفع درجات الحرارة إلى 44 مئوية. وفي تطور دولي، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن حركة السفن عبر مضيق هرمز ترتفع بشكل ملحوظ.

ويأتي ذلك بعد فترة من الاضطرابات الحادة التي شهدها الممر البحري الاستراتيجي بسبب التوترات العسكرية المرتبطة بإيران، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة وتعطيل جزء مهم من تدفقات النفط والغاز العالمية. ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا. وقد انخفض عدد السفن العابرة خلال الأشهر الماضية بسبب المخاوف الأمنية، فيما حذرت واشنطن من أن عودة التدفقات الطبيعية مرتبطة باستئناف حركة الملاحة الآمنة والمنتظمة.

ويُعتبر تصريح رايت مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع، خاصة بعد رصد عبور ناقلات نفط وغاز، incluash ناقلات غاز قطرية استأنفت رحلاتها. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن خطوات حجز 48 ألف شقة من بنك التعمير والإسكان، مع ذكر الأسعار المتوقعة لأنواع مختلفة منها الاجتماعي والفاخر





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