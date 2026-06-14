تطورات عالمية: كوريا الشمالية تؤكد وضعها النووي الذي لا رجعة فيه واتفاق إيراني أمريكي يثير قلق إسرائيل

استعراض لأهم الأخبار العالمية بما فيها تأكيد كوريا الشمالية على مكانتها النووية، والاتفاق الإيراني الأمريكي، وتطورات غزة وجنوب لبنان.

أكدت كوريا الشمالية الأحد أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، متجاهلة دعوات الولايات المتحدة لنزع سلاحها النووي. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث قال متحدث باسم الحكومة إن الخطاب الفارغ من جانب الولايات المتحدة وحلفائها لن يؤثر على موقف بيونغ يانغ الثابت.

وأشار المتحدث إلى أن نزع السلاح النووي مسألة حسمت نهائيا ولا رجعة فيها، واصفا الحديث عن نزع الأسلحة النووية للطرف الآخر بأنه غير عقلاني وأحلام خيالية. وجاء هذا البيان بعد اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو، جدد فيه الحلفاء التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية. وقد وصفت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون، هذه السياسة في وقت سابق من الشهر الجاري بأنها خط لا تراجع عنه.

وفي تطور آخر، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، معتبرين أنه يعرض مصالحهم للخطر. وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال حذر فيها إيران من أنهم على وشك أن يصابوا بالارتباك الكامل. من جهته، أعلن مسؤول أمريكي أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم بعد توقيع الاتفاق، مما قد يؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تهزم ولم تتراجع ولم تضعف، مشيرة إلى تحقيق انتصارات كبيرة في المفاوضات. على صعيد آخر، تستمر التوترات في قطاع غزة وجنوب لبنان. ففي غزة، أفادت مصادر طبية بوصول قتيلين و11 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم طفل. وفي مشاهد مؤثرة، تم نقل شهيدين وطفل مصاب إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

أما في لبنان، فقد أعلن حزب الله تنفيذ 22 عملية خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدف خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مجدل بلبلان بالصواريخ. هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية. وفي أخبار متفرقة، وقع حادث إطلاق نار في مركز هايوود التجاري بولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية، أسفر عن إصابة شخصين. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه.

هذه التطورات المتلاحقة تعكس حالة من الاضطراب في عدة مناطق حول العالم، وسط جهود دبلوماسية متعثرة وتصعيد عسكري متبادل





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