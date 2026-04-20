تطورات دبلوماسية مرتقبة في إسلام آباد لاحتواء التوترات الإيرانية الأمريكية بمضيق هرمز

كواليس مفاوضات مرتقبة في باكستان بين طهران وواشنطن وسط تصريحات متضاربة وتصاعد التوترات في مضيق هرمز ومواقف دولية تدعو لضبط النفس.

في تطورات جيوسياسية متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كشفت مصادر دبلوماسية باكستانية مطلعة عن ترتيبات تجري لاستضافة العاصمة إسلام آباد لجولة ثانية من المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز .

ورغم الضبابية التي تكتنف هذا الملف، أفادت التقارير بأن الوفد الإيراني الذي يضم أسماء وازنة مثل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي قد يصل إلى باكستان خلال الأيام القادمة، وسط آمال دولية بفتح قنوات حوار تسهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية المشتعلة. من الجانب الأمريكي، تشير التسريبات إلى أن الوفد المفاوض قد يضم شخصيات مؤثرة في الإدارة الأمريكية، منهم نائب الرئيس جي دي فانس، وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وتأتي هذه التحركات وسط تضارب في التصريحات الرسمية الإيرانية؛ فبينما يشدد الرئيس مسعود بزشكيان على أن استراتيجية الدولة تقوم على تغليب الدبلوماسية وتجنب الحروب التي لا تخدم مصلحة أي طرف، لا يزال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ينفي وجود خطط رسمية لهذه المفاوضات في الوقت الراهن، رابطاً بين العودة إلى طاولة الحوار ومطالب إيرانية بفك الحصار البحري المفروض في مضيق هرمز، مما يعكس تعقيدات الموقف وصعوبة الوصول إلى توافق سريع. وعلى صعيد موازٍ، تواصل القوى الدولية مراقبة المشهد عن كثب، حيث أعربت الصين عن قلقها البالغ من العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في محيط مضيق هرمز، داعية الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة. إن هذا التداخل بين الضغوط العسكرية والمناورات السياسية يضع منطقة الخليج ومضيق هرمز في قلب التحديات العالمية، حيث تتوقف استقرار إمدادات الطاقة العالمية على مدى نجاح هذه الجهود الدبلوماسية التي تتبناها إسلام آباد كوسيط إقليمي. وبينما تترقب الأوساط الدولية مصير هذه المفاوضات، تظل الأنظار معلقة على قدرة الطرفين على تجاوز العقبات الإجرائية والمطالب المسبقة لصالح البحث عن حلول سياسية مستدامة تضمن أمن الممرات المائية وتنهي حالة الاحتقان العسكري التي استمرت لفترات طويلة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز المفاوضات الإيرانية الأمريكية إسلام آباد التصعيد العسكري الدبلوماسية الإقليمية

United States Latest News, United States Headlines