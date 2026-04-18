تطورات اقتصادية وإقليمية: تأمين الطاقة، ارتفاع الحديد، ومشروع "طريق التنمية" يبرز كحل استراتيجي

نشرة أخبار اقتصادية متنوعة تغطي تأمين احتياجات الطاقة في مصر، وتحديات شركة إندومي، وارتفاع أسعار الحديد، بالإضافة إلى أبرز التصريحات حول مشروع "طريق التنمية" التركي العراقي وأهميته الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية.

18 أبريل 2026.. تشهد الساحة ال اقتصاد ية وال طاقة والمتغيرات الإقليمية تطورات لافتة.

ففي مصر، تستعد البلاد لتأمين احتياجاتها من الطاقة خلال فصل الصيف، بالتزامن مع خطط لطرح تأمينات الحياة في السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام. وعلى صعيد آخر، تواجه صناعة الأغذية تحديات، حيث تعتزم شركة إندومي خفض توزيع بضائعها بنسبة 70% في السوق المحلية، مع اتجاه نحو رفع الأسعار لمواجهة التكاليف المتزايدة.

في قطاع الثقافة، تنتظر أجندة وزيرة الثقافة، جيهان، ملفات فنية ذات أهمية بالغة، تحمل في طياتها طموحات وأحلام نجوم الفن، مما يشير إلى اهتمام متجدد بدعم القطاع الإبداعي.

تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت أسعار الحديد بواقع 3000 جنيه. ويعزو رئيس شعبة مواد البناء هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى فرض رسوم حماية على البيلت، مما يؤثر سلباً على تكلفة الإنتاج.

في الشأن الإقليمي، يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز قد أبرزت بجلاء الأهمية الاستراتيجية لتنويع مسارات إمداد النفط، وأن مشروع 'طريق التنمية' قد تجلت أهميته مرة أخرى في هذه المرحلة الحرجة. جاءت هذه التصريحات خلال مباحثاته مع رئيس إقليم كردستان شمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026.

اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، تناول التطورات الأخيرة في المنطقة. وقد شدد الرئيس أردوغان على أن المرحلة الحالية من الصراع، التي بدأت بالهجمات غير المشروعة ضد إيران، قد أرهقت المنطقة بأكملها. وأشار إلى استمرار جهود تركيا مع الدول المعنية لإنهاء الحرب والوصول إلى سلام دائم، محذراً من أن أي سيناريوهات انفصالية تجاه إيران لن تعود بالنفع على أحد، وأن الحفاظ على الهدوء في العراق أمر حيوي.

أعاد التأكيد على أن مشروع 'طريق التنمية'، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر داخل العراق ويشمل طريقاً برياً وسكة حديد تمتد إلى تركيا وموانئها، يهدف إلى تسهيل نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، ويعتبر من أقصر الطرق وأهم الركائز لربط المنطقة بأوروبا.

في سياق متصل، وبعد التطورات في غزة، تسعى إسرائيل إلى شرعنة احتلالها عبر ما يسمى بـ 'خط أصفر ثان' جنوبي لبنان، مما ينذر بتصعيد محتمل وتزايد التوترات في المنطقة





