تطورات إقليمية ومحلية: اعتراض صواريخ، إدانات، وتصعيد في قضايا رياضية

شهدت الساحة الإخبارية اليوم تطورات متسارعة، شملت اعتراض صواريخ باليستية في السعودية، وإدانات لاقتحامات المسجد الأقصى والقنصلية الكويتية، بالإضافة إلى تطورات في قضايا اقتصادية ورياضية، مع التركيز على قضية محمد الشناوي حارس الأهلي.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير خمسة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية. وفي سياق متصل، صرح السفير حسام زكي بأن إيران لا تملك الحق في التحكم ب مضيق هرمز أو فرض رسوم على السفن المارة، مؤكدًا على أهمية حرية الملاحة البحرية. من جهة أخرى، أدان مفتي الجمهورية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، ووصفه بأنه استفزاز لملايين المسلمين حول العالم.

كما أعربت الكويت عن إدانتها لعملية اقتحام وتخريب قنصليتها في البصرة بالعراق، مؤكدة على ضرورة احترام السيادة وحرمة المؤسسات الدبلوماسية. \في سياق آخر، ذكر مصدر لـCNN أن هناك توقعات بأنباء جيدة قريبًا بعد طلب باكستان تمديد مهلة ترامب، مما يفتح الباب أمام تطورات محتملة في العلاقات بين الأطراف المعنية. وعلى صعيد آخر، فاجأت قضية تعذيب طفلة المنوفية حتى الموت الجميع، حيث كشفت التحاليل أن الضحية ليست ابنة الأب المتهم، مما يثير تساؤلات حول أبعاد القضية وتفاصيلها. في سياق اقتصادي، تساءل رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق عن سبب عدم تقديم شكوى عندما انخفض سعر الدولار من 52 إلى 46 جنيهًا، مما يسلط الضوء على قضايا تتعلق بالشفافية والمساءلة في القطاع المالي. أيضًا، تلقت واشنطن رد إيران المكون من 10 نقاط لإنهاء الحرب، ووصفته بأنه «متشدد»، مما يشير إلى تعقيد المفاوضات المحتملة وجهود السلام.\على صعيد آخر، يواجه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق، عقوبة مغلظة بعد طرده في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز. شارك الشناوي في اعتراضات لاعبي الأهلي وجهازهم الفني عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب المقاولون العرب ضد الحكم محمود وفا، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو. أشهر الحكم محمود وفا بطاقة صفراء ثم حمراء في وجه الشناوي، وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي لاحتواء الموقف. كما تلقى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، بطاقة صفراء أيضًا. وبناءً على ذلك، سيغيب الشناوي عن مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة يوم السبت المقبل في الدوري





