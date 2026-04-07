تطورات الأوضاع الإقليمية: تحذيرات من التداعيات النووية المحتملة وتعقيدات المشهد السياسي

يسلط هذا التقرير الضوء على عدة تطورات متزامنة، بما في ذلك تحذيرات حول المخاطر الإشعاعية المحتملة في حالة تعرض إيران لضربات نووية، بالإضافة إلى الإعلان عن اكتشافات غاز جديدة. كما يتناول التقرير آراء حول قضايا ثقافية واجتماعية، ويستعرض آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

طمأن الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات ال نووي ة الأسبق، الشعب المصري والجمهور بشأن التداعيات ال إشعاع ية المحتملة في حال استهداف محطة بوشهر ال إيران ية أو تعرض إيران لضربات نووي ة. وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج على مسئوليتي إن مصر بعيدة تماما عن هذه المخاطر بمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر، مؤكدا أن هذه المسافة تجعل وصول ال إشعاع إليها أمرا مستحيلا حتى في حال تعرض إيران لضربات نووي ة.

وأضاف أن التأثير سيطال دول المنطقة والخليج العربي، لاسيما العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات، مشيرا إلى أن الأزمة ستكون مركبة وتشمل تلوث الجو والمياه وسطح وجوف الأرض. ولفت إلى أن خطورة الإشعاع الذي سيصل إلى الجو ستكون رهيبة، بينما الإشعاع الذي سيصل مياه الخليج سيؤدي إلى توقف كل محطات تحلية المياه هناك، نظرا لاعتماد تلك الدول على محطات التحلية المتواجدة على الخليج العربي. وشدد على أن كل ذلك سيجعل الحياة صعبة نتيجة توقف محطات التحلية وتلوث الأحياء المائية والأسماك في الخليج العربي وتوقف حركة التجارة، معتبرا أن النتيجة ستكون أشبه بالدمار لا قدر الله. وأشار إلى أن الهدف من تدمير إيران هو سعي الولايات المتحدة الأمريكية لخنق الصين، التي تعتمد بنسبة 90% في احتياجاتها البترولية على إيران، بعد الاستيلاء على نفط فنزويلا والتحكم فيه، وتطمح الآن للسيطرة على بترول الخليج العربي بالكامل. \في سياق آخر، كشف رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ عن إضافة 120 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى الشبكة القومية، وذلك من خلال اكتشافات جديدة. وفي شأن آخر، صرح منير مكرم عن تجربته في الدراسة، مشيرا إلى أنه تعلم في مدرسة أزهرية ودرس القرآن والشريعة، وأنه وجد قيما تجمع بين الناس ولا تفرق بينهم. أما الفنان يوسف الشريف، فقد كشف عن كواليس إنتاج مسلسل فن الحرب، موضحا أنه تم تطبيق كتاب معقد على مواقف لايت، وأن بداية العمل كانت من خلال رواية من السبعينيات. \من جهة أخرى، علق مدير الطب البيطري ببورسعيد على واقعة اقتحام شيلتر الكلاب، واصفا إياها بالاعتداء على منشأة حكومية، ومؤكدا على أن أعداد الكلاب الضالة في الشوارع مرعبة. وفي سياق متصل، كشف يوسف الشريف أيضا عن سبب غيابه لمدة 5 سنوات قبل عرض مسلسل فن الحرب، موضحا أنه كان ينتظر الفرصة المناسبة التي يحترم فيها جمهوره. بالإضافة إلى ذلك، تحدث رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق عن سبب عدم تقديم شكوى عندما انخفض سعر الدولار من 52 إلى 46 جنيها، ملقيا الضوء على جوانب تتعلق بالسياسات الاقتصادية. في المقابل، تلقت واشنطن رد إيران المكون من 10 نقاط لإنهاء الحرب، ووصفته بأنه متشدد، مما يشير إلى تعقيد الوضع السياسي الراهن





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines