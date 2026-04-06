تطورات متسارعة في لبنان والعلاقات الدولية: أمن البيانات والملكية الفكرية في بؤرة الاهتمام

شهدت الساحة ال لبنان ية تصاعدًا مأساويًا في ال خسائر البشرية منذ بداية شهر مارس، حيث أعلنت المصادر الطبية عن ارتفاع عدد ال شهداء إلى 1497 شخصًا، بالإضافة إلى تسجيل 4639 جريحًا. هذا الوضع المأساوي يعكس حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها الشعب ال لبنان ي في ظل الأزمات المتتالية. من ناحية أخرى، شهدت العلاقات الدبلوماسية تطورات إيجابية، حيث شهد رئيسا وزراء مصر و المغرب توقيع عدد من الوثائق الهامة بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

هذه الخطوة تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.\على صعيد آخر، تناولت الصحافة العالمية قضايا إقليمية ودولية حساسة، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا حول نقل الطيارين الأمريكيين اللذين أسقطت طائرتهما في إيران إلى ألمانيا لتلقي العلاج. هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا حول الظروف التي أحاطت بإسقاط الطائرة، والتداعيات السياسية والأمنية المترتبة عليها. في سياق متصل، سخر رئيس البرلمان الإيراني من عملية إنقاذ الطيار الأمريكي، مما يعكس التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، وتأثير هذه الحوادث على التوازنات الإقليمية.\في سياق متصل، نظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة الحلقة الخامسة من الجزء الثاني من موسمه الثقافي للعام الأكاديمي 2025/2026، تحت عنوان 'الملكية الفكرية في نطاق أمن البيانات الشخصية'. شارك في الفعالية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي القانون والتكنولوجيا، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد. أكد الدكتور ياسر جاد الله على أهمية أمن البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين حماية البيانات واستغلال حقوق الملكية الفكرية. استضافت الحلقة القاضي الدكتور عمرو شكري القبطان، ضابط أمن المعلومات (DPO) بمجلس التعاون الخليجي، والذي تناول العلاقة التكاملية بين قوانين حماية البيانات ومنظومة الملكية الفكرية، موضحًا أن الامتثال للتشريعات لم يعد خيارًا بل ضرورة قانونية وتجارية. سلط الضوء على مبدأ “Privacy by Design” ودور التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والعقود الذكية في توثيق وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما ناقشت الفعالية ضوابط نقل البيانات خارج مصر، وآليات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي. وفي الختام، أكد القاضي عمرو شكري القبطان على أهمية التكامل بين حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية لنجاح الشركات في الاقتصاد الرقمي المتسارع. المهندس محمد مصطفى عامر أكد على دور المعهد في مواكبة التطورات العالمية والوعي بأمن البيانات لحماية الابتكار وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الفكرية





