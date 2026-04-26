تطورات مهمة في مشروع مترو الإسكندرية وتأجيل محاكمة طبيب تجميل وأخبار متنوعة

آخر المستجدات حول مشروع مترو الإسكندرية، وتأجيل محاكمة طبيب تجميل في قضية وفاة عروس، وإعلانات من مصلحة الضرائب، وأخبار من جنوب سيناء.

أعلنت وزارة النقل المصرية عن تحقيق تقدم كبير في مشروع مترو الإسكندرية ، حيث بدأت أعمال تركيب القضبان الفعلية على مسار المشروع، وذلك في إطار خطة شاملة لتحويل خط سكة حديد أبو قير التقليدي إلى مترو كهربائي حديث.

يشمل التقدم أيضًا وصول السلالم الكهربائية وتشغيل تقنيات لحام السكك الحديدية المتطورة، بالإضافة إلى تنفيذ الأرصفة ومسارات القطارات. وتجري حاليًا مراجعة تصميمات الوحدات المتحركة، والتي سيتم تصنيعها محليًا بواسطة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك»، وتشمل 21 قطارًا تضم 189 عربة. كما بدأت ملامح بعض المحطات في الظهور، مع تنفيذ أعمال الأساسات والإنشاءات الخرسانية، والأرصفة، وتجهيز مسارات القطارات، والأعمال الكهروميكانيكية.

وتستهدف وزارة النقل إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام، من خلال إنشاء مترو الإسكندرية كبديل صديق للبيئة يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يساهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات والضوضاء، والحد من الاختناقات المرورية في محافظة الإسكندرية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تحقيق تكامل مع وسائل النقل الأخرى، مثل خطوط السكك الحديدية وترام الرمل والقطار السريع.

المرحلة الأولى من المشروع تمتد على طول 21.7 كم، وتضم 20 محطة، وتدرس الوزارة حاليًا تنفيذ مرحلتين إضافيتين لتوسيع نطاق المشروع. في سياق منفصل، تم تأجيل محاكمة طبيب تجميل في قضية وفاة عروس حلوان إلى الثالث من مايو المقبل. يأتي هذا التأجيل في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتقديم الأدلة اللازمة. وتعتبر هذه القضية من القضايا التي حظيت باهتمام كبير من الرأي العام بسبب ظروفها المأساوية.

كما أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على الممولين ومنحهم فرصة إضافية للوفاء بالتزاماتهم الضريبية. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتشجيع الالتزام الضريبي وتسهيل ممارسة الأعمال. وفي أخبار أخرى، أكد محافظ جنوب سيناء أنه لم تسفر الزلزال الذي ضرب منطقة سانت كاترين عن أي خسائر مادية أو بشرية. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار والتأكد من سلامة المواطنين والممتلكات.

كما قامت فرق الإنقاذ والإسعاف بالانتشار في المنطقة لتقديم المساعدة اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتفقد منطقة البلو هول بدهب، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم السياحة في المنطقة وتطوير البنية التحتية. وتأتي هذه الزيارة في ظل اهتمام كبير بتعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة في جنوب سيناء. وتؤكد هذه التطورات على التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والسياح على حد سواء، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد





