تطورات إقليمية ومحلية: تفاهمات إيرانية - عُمانية، ارتفاع الدولار، وتعديلات تشريعية للاستثمار

آخر المستجدات الإخبارية حول التفاهمات بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز، وارتفاع سعر الدولار في مصر، ومناقشات مجلس الشيوخ حول تعديل قانون الاستثمار لتعزيز مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تحذيرات القوات المسلحة بشأن التجنيد.

شهدت الساحة الإقليمية والمحلية تطورات هامة ومتسارعة خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت الجمهورية الإسلامية ال إيران ية عن التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع سلطنة عُمان فيما يتعلق بأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، مما يعكس جهوداً دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأوضاع وضمان استقرار المنطقة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل التفاهمات، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أنها تتضمن آليات للتعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود للحفاظ على حرية الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. على الصعيد الاقتصادي، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك المصرية، حيث سجل زيادة قدرها 15 قرشاً مصرياً في ختام تعاملات اليوم.

ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على العملة الخضراء من قبل المستوردين، بالإضافة إلى بعض المضاربات في السوق. وتراقب البنوك المركزية الوضع عن كثب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وفي سياق منفصل، حسم إبراهيم حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، موقف اللاعب محمد صلاح من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وأكد حسن أن صلاح سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، وسيتم تقييم مدى تعافيه بشكل دوري، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في البطولة في الوقت المناسب. وفي قلب المشهد التشريعي والاقتصادي المصري، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعاً حاسماً برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة دراسة مفصلة حول 'الأثر التشريعي لقانون الاستثمار'. يمثل هذا الاجتماع خطوة محورية في مساعي الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وقد شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من القيادات الحكومية والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، بما في ذلك السيد محمد فريد، وزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية. استعرضت اللجنة الدراسة التي أعدت حول القانون، والتي خلصت إلى مقترحات جوهرية لتعديل 8 مواد رئيسية في قانون الاستثمار الحالي، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

من بين أبرز التوصيات التي طرحت خلال الاجتماع، إلزامية تطبيق نظام 'الشباك الواحد' على كافة الجهات الحكومية، وإعادة النظر في آلية احتساب الرسوم بالمناطق الحرة لتحقيق التوازن والعدالة الضريبية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم كافة خدمات المستثمرين رقمياً، وتخصيص دوائر قضائية مستعجلة لنظر النزاعات الاستثمارية. وأشاد وزير الاستثمار بالدراسة، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم مناخ الاستثمار، وأشار إلى أن مصر تمتلك 'مكتبة تشريعية' متطورة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تفعيل النصوص القائمة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وكشف عن حزمة من الإجراءات والخطط التي تعمل عليها الوزارة حالياً، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمر. وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن المجموعة الاقتصادية تعمل بروح التكامل لخدمة ملف الاستثمار، وشدد على ضرورة التنسيق المكثف بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص لتذليل كافة العقبات. كما حذرت القوات المسلحة الشباب من الانسياق وراء وعود كاذبة بالإعفاء من التجنيد، مؤكدة على أهمية الالتزام بالقانون والواجب الوطني





