كشف الفنان أحمد أبو زهرة عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مع الإشارة إلى تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري، وجهود توحيد الشعب، واقتراب الأهلي من صفقة رياضية مهمة.

صرح المتحدث باسم الكنيسة بأن رؤية الرئيس السيسي الثاقبة تراهن على توحيد الشعب وتعزيز قوة النسيج المصري.وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية عن تحسن كبير ومؤثر في الاقتصاد المصري ، مشيراً إلى تراجع الدين المحلي للناتج القومي بنسبة 14%.

من جهة أخرى، يشهد النادي الأهلي اقتراباً من صفقة إدارية قوية، حيث تجري مفاوضات متقدمة مع حارس مرمى برشلونة السابق، في خطوة من شأنها تعزيز صفوف الفريق.<\/p>

على صعيد آخر، كشف الفنان أحمد أبو زهرة عن تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث أشار إلى أن الأطباء اضطروا إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي كإجراء ضروري لإنقاذ حياته.<\/p>

وأوضح نجل الفنان، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج 'الستات' على قناة النهار مساء السبت، أن الأسرة كانت على علم مسبق بإمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء في حال تفاقم الوضع الصحي، مؤكداً على صعوبة الموقف نفسياً عليهم، خاصةً في ظل تقدم سن الفنان ورغبتهم الشديدة في التواجد بجانبه.<\/p>

وأضاف أنهم في انتظار نتائج التحاليل بعد مرور 24 ساعة على وضعه على جهاز التنفس الصناعي، بهدف تقييم إمكانية فصله عن الجهاز والعودة إلى التنفس الطبيعي.<\/p>

كما أشار أحمد أبو زهرة إلى أن بداية الأزمة الصحية لوالده تعود إلى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث لاحظت الأسرة تراجعاً في استجابة الفنان وجلوسه لفترات طويلة دون تفاعل، قبل أن تتدهور الحالة الصحية في ثاني أيام عيد الفطر، مما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى بعد التواصل مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي وجه له الشكر على دعمه ومساندته.<\/p>

وبين أن الفحوصات الطبية كشفت عن نقص في بعض المعادن والفيتامينات والأملاح، بالإضافة إلى إصابته بحالة جفاف، وتم التعامل مع هذه المشكلات بنجاح، مما أدى إلى تحسن نسبي في حالته، قبل أن تظهر أزمة في التنفس تتطلب التدخل الطبي العاجل.<\/p>

وأكد أن الأطباء أرجعوا مشاكل الرئة إلى عوامل صحية سابقة، من بينها إصابته بفيروس كوفيد-19 في وقت سابق، بالإضافة إلى كونه مدخناً سابقاً.<\/p>

واستكمل حديثه بالإشارة إلى أن حالة والده استدعت نقله إلى مستشفى آخر مجهز بغرفة عناية مركزة خاصة، وذلك بعد تدخل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي استجاب على الفور لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للفنان، مؤكداً على أن الفنان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في الوقت الحالي.<\/p>





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عبد الرحمن أبو زهرة أحمد أبو زهرة جهاز تنفس صناعي الأهلي الاقتصاد المصري

United States Latest News, United States Headlines