تقرير شامل عن زلزالين في إندونيسيا واليابان دون أضرار جسيمة، وتقليص جوجل وأنثروبيك لمهلة إصلاح الثغرات الأمنية، ونمو التجارة المصرية الهندية، ودراسة طبية حول علكة تقلل ميكروبات السرطان.

شهدت الساحة الإخبارية العالمية والعربية تطورات متعددة ومتنوعة coverتتجاوز الحدود الجغرافية لتشمل القضايا التقنية والاقتصادية والجيولوجية. في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، أعلنت شركات عملاقة مثل جوجل وشركة أنثروبيك عن تشديد سياساتها الأمنية، حيث أقصرت المهلة الممنوحة للمطورين والشركات لإصلاح الثغرات الأمنية المكتشفة في أنظمتها البرمجية.

وتأتي هذه الخطوة الصارمة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية against الهجمات الإلكترونية المتزايدة التعقيد، والتي تستهدف البنية التحتية الرقمية العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الأمان بشكل ملحوظ في الخدمات السحابية والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على الشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء ضرورة مراجعة إجراءاتها الأمنية بشكل دوري ومستمر للالتزام بالمواعيد الجديدة الصارمة التي حددتها هذه الشركات الرائدة في مجال التقنية.