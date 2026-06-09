تطورات إقليمية: إيران تعلن وقف الهجمات على لبنان عبر هجوم مباشر على إسرائيل واحتلال يواصل خروقاته في غزة

تغطية شاملة للأحداث العسكرية في المنطقة، بما في ذلك إعلان إيران عن تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بالهجمات على لبنان، correctif أن هذه المرة تمت عبر هجوم مباشر على إسرائيل. تتضمن التقارير такжеادعاءات الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مقر قيادة الشرطة البحرية لحركة حماس في خان يونس، و دحض وزارة الصحة الفلسطينية للإحصاءات الإسرائيلية وتأكيدها على استمرار الضحايا والدمار. كما تتناول المقالة الخروقات اليومية لوقف إطلاق النار والمداهمات الاستيطانية في غزة.

في تطورات ميدانية جديدة بالمنطقة، أعلنت طهران عن أسباب وقف الهجمات على لبنان، مؤكدة أن هذه المرة تمت عبر هجوم مباشر على إسرائيل ، الأمر الذي يمثل تحولا في استراتيجية الرد.

بالتزامن، شهدت المنطقة أحداثا أخرى حيث زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته هاجمت مقر القيادة الرئيسي للشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في خان يونس، مدعيا أنه كان يستخدم للإشراف على عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. وادعت المتحدثة العسكرية إيلا واوية اغتيال عناصر من الحركة، من بينهم إسماعيل اللحام، القائد العسكري، زاعمة أن محاولات إعادة البناء في المقر تشكل خرقا لوقف إطلاق النار. وأضافت أن الجيش دمر ثلاثة مخازن أسلحة تابعة لحماس في جنوب غزة الأسبوع الماضي.

على صعيد الضحايا، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقريرها اليومي، مشيرة إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 34 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 978 شهيدا و3097 جريحا، إضافة إلى 782 انتشلت جثثهم.

كما بلغت الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في سبتمر 2023 أكثر من 72 ألف شهيد و173 ألف مصاب، مع وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض unable to be recovered due to restrictions on rescue teams. في Montes esperados، تواصلت خروقات وقف إطلاق النار لليوم 243 على التوالي، مع قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك شرقي خان يونس و شمال شرقي بيت لاهيا.

كما تمت مداهمات في منطقة آل البردويل برفح، حيث اختطفت القوات شبانا وسرقت هواتف مواطنين. في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن هذه الهجمات تأتي في إءتلاف مع تحركات إقليمية





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