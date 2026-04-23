تطورات متسارعة: استهداف صحفيين، اكتشاف أثري، وتوقيت صيفي.. وتأجيل نشر دراسة حول لقاح كوفيد-19

أخبار متنوعة تشمل إدانة استهداف صحفيين في جنوب لبنان، اكتشاف أثري هام في الشرقية، بدء التوقيت الصيفي في البلاد، وتأجيل نشر دراسة أمريكية حول فعالية لقاح كوفيد-19 بسبب خلافات حول المنهجية.

أدانت نقابة الصحفيين بشدة استهداف صحفيتين في جنوب لبنان، واصفةً ما حدث بأنه جريمة مكتملة الأركان تتطلب تحقيقًا فوريًا وشاملًا ومحاسبة المسؤولين. وأعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء تزايد الاعتداءات على الصحفيين في المنطقة، مؤكدةً التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية حياة الصحفيين العاملين في الميدان.

وأشارت النقابة إلى أن استهداف الصحفيين يمثل محاولة لتقويض دورهم الحيوي في نقل الحقيقة وكشف الحقائق للرأي العام، وهو ما يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما استنكرت النقابة الصمت الدولي على هذه الجرائم، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الصحفيين وضمان حرية عملهم. وفي سياق آخر، تحدث كبار الأثريين عن تمثال تم اكتشافه مؤخرًا في الشرقية، مؤكدين أنه لم يكن اكتشافًا عشوائيًا أو محض صدفة، بل جاء نتيجة لعملية بحث وتنقيب دقيقة وممنهجة.

وأوضحوا أن أي شيء يحمل ملامح تل أو آثار قديمة، يجب أن يخضع للدراسة والتحليل من قبل خبراء الآثار، نظرًا لأهميته المحتملة في فهم تاريخ المنطقة وحضاراتها. وأشاروا إلى أن هذا التمثال يمثل إضافة قيمة للمعرفة الأثرية، وقد يكشف عن معلومات جديدة حول الحضارات التي سكنت المنطقة في الماضي. وأكدوا على أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية وحمايتها من العبث والتخريب، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والإنساني.

كما لفتوا إلى أن عملية التنقيب تتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الآثار والسياحة والجهات المحلية والمجتمع المدني. على صعيد آخر، أعلنت الحكومة عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد اعتبارًا من الغد، على أن يستمر حتى نهاية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر. ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، مما يساهم في توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء. ودعت الحكومة المواطنين إلى تعديل مواعيدهم اليومية بما يتناسب مع التوقيت الصيفي الجديد.

وفي تطور آخر، أوقفت السلطات الصحية الأمريكية نشر دراسة كانت تدور حول فعالية لقاح كوفيد-19 في منع الإصابة بأمراض شديدة تستدعي الدخول إلى المستشفى. وأكد متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن هذا القرار جاء نتيجة خلاف حول المنهجية التي اعتمدت عليها الدراسة. وكانت الدراسة من المقرر أن تنشر في التقرير الأسبوعي للإصابة بالأمراض والوفيات، وهو المنشور الرئيسي لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقد اعتمدت الدراسة على مقارنة بين المرضى الذين تلقوا اللقاح والذين لم يتلقوه، من حيث احتمالية الإصابة بمرض شديد يتطلب دخول المستشفى أو التوجه إلى غرف الطوارئ. وقد نشرت دراسات مماثلة في مجلات علمية مرموقة مثل بيدياتريكس ونيو انجلاند جورنال اوف ميديسين، بعد مراجعتها من قبل خبراء متخصصين. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فقد خلصت الدراسة الجديدة إلى أن اللقاح قلل من زيارات الطوارئ ودخول المستشفيات بين البالغين الأصحاء بنسبة تصل إلى 50% خلال فصل الشتاء الماضي





