تطورات إقليمية: حزب الله يطلق مسيرة جديدة، تحركات أمريكية ضد إيران، وموقف الأوقاف من الانتحار

يتناول هذا التقرير عدة قضايا إخبارية مهمة، تشمل إطلاق حزب الله لطائرة مسيرة جديدة، وتقييم الوضع الاقتصادي والعسكري لإيران في ظل الضغوط الأمريكية، بالإضافة إلى توضيح موقف الأوقاف من مسألة الانتحار، واستمرار الدعم المصري لغزة.

أفادت هيئة البث العبرية بأن حزب الله أطلق لأول مرة طائرة مسيرة بصرية يصعب رصدها، مما يشير إلى تطور في قدرات الحزب العسكرية.

في سياق منفصل، كشف اتحاد الكرة عن أسباب فشل جلسة استماع مباراة الأهلي وسيراميكا، موضحًا موقفه من خبير الأصوات.

وفي سياق آخر، حسمت وزارة الأوقاف الجدل حول حكم الشرع في مسألة الانتحار، موضحًة الحكم الشرعي كاملاً.

في تطورات الشأن الإيراني، صرح العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، بأن التحركات الأمريكية والإسرائيلية في التعامل مع إيران تعكس تحولاً في الاستراتيجية، حيث انتقلت من التركيز على تقليص القدرات العسكرية الإيرانية إلى التركيز على الخنق المالي والاقتصادي لإضعاف برامج التسلح الإيرانية.

وأوضح العكاري خلال برنامج 'آخر النهار' مع الإعلامي تامر أمين على قناة النهار، أن التطورات الأخيرة شهدت استهداف منشآت بتروكيماويات ومصانع حديد ومراكز اقتصادية تعتبر مصادر تمويل للبرامج النووية الإيرانية من قبل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وأشار إلى أن تعطيل الموانئ الإيرانية سيؤدي إلى تأثيرات واسعة على حركة التجارة في المنطقة، لافتًا إلى أن إيران تنتج نحو مليون ونصف برميل نفط يوميًا، مع قدرة تخزينية محدودة لا تتجاوز 13 إلى 14 يومًا، مما قد يضاعف من تداعيات أي حصار بحري ويؤثر على أسواق العالم. ووفقًا لهذا السيناريو، تقدر الخسائر السنوية المحتملة بنحو 109 مليار دولار، في ظل تعطل الصادرات والواردات.

كما لفت العكاري إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحصار الموانئ الإيرانية قد يكون جزءًا من استراتيجية لزيادة الضغط التفاوضي على إيران وتجريدها من أوراقها التفاوضية، مرجحًا أن المسار القادم سيعتمد على طبيعة الرد الإيراني. وأضاف أن إيران تمتلك أدوات متعددة تشمل تكتيكات غير متماثلة وألغامًا بحرية وصواريخ ساحلية، بالإضافة إلى قدرتها على استهداف ناقلات النفط، مما قد يرفع منسوب التصعيد في المنطقة بشكل كبير.

وذكر أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ سريانه في مضيق هرمز وخليج عُمان وبحر العرب، موضحًا أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها ستفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وأن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

في سياق آخر، أكد مدير الهلال الأحمر على استمرار استجابة مصر لغزة، مشددًا على أن هذه الاستجابة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره، مما يعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الإنسانية التي يواجهها.





