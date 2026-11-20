تقرير شامل عن أحدث التطورات الدولية والمحلية، يتضمن مطالبات الأمم المتحدة بالتحقيق في حوادث الضفة الغربية، وعمليات الجيش السوداني في غرب كردفان، وتصريحات ترامب حول الأسلحة النووية والاستثمارات، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الذهب في مصر.

تواجه الأوضاع الدولية ضغوطاً متزايدة في ظل تصاعد الحدة في عدة بؤر ساخنة حول العالم، حيث طالبت الأمم المتحدة بشكل جدي إسرائيل بالتحقيق الفوري في ثمان حوادث دهس منفصلة استهدفت مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.

الجيش السوداني يواصل عمليات تمشيط في غرب كردفان

يأتي هذا الطلب الدولي وسط تصاعد وتيرة العنف وتزايد الانتقادات حول التعامل الأمني، مما دفع المنظمات الدولية إلى المطالبة بشفافية كاملة ومساءلة عن أي مخالفات محتملة للبروتوكولات الإنسانية. وفي السياق الأفريقي، يواصل الجيش السوداني تنفيذ عمليات تمشيط واسعة النطاق في عشرة مناطق متفرقة بولاية غرب كردفان، في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني واستعادة الاستقرار من خلال جهود مشتركة تهدف إلى تطهير المناطق من عناصر العنف المسلح.

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وفي مصر، سجلت الأسواق المالية تحركات ملحوظة حيث شهدت أسعار جرام الذهب في الداخل تقلبات حادة خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وسط متابعة دقيقة من قبل الصاغة والمستثمرين للتغيرات التي طرأت على الأسعار العالمية والمحلية، مما انعكس على معدلات البيع والشراء في المحلات المتخصصة. كما أصدرت السلطات المصرية قرارات بتحرير ثلاثة محاضرين لمزارع سمكية مخالفة تقع في منطقة التل الكبير، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بتلوث الأعلاف واستخدام أنظمة تغذية غير مرخصة، مما يعكس تشديد الرقابة على سلامة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

وفي المجال السياسي الدولي، أكد رئيس الوزراء الأوكراني أن الهجمات الروسية المتكررة على الأراضي الأوكرانية قد تسببت في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثمانية وعشرين آخرين، مما يزيد من حدة التوتر في المفاوضات الجارية. وفي رد فعل سريع، عزت الخارجية الروسية هذه الهجمات إلى محاولة أوكرانيا كثيف استهداف الأراضي الروسية وسط استئناف مباحثات السلام، واصفةً إياها بغير الناجحة على الجبهات العسكرية.

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ترامب يشير لصعوبة اتفاق نووي مع روسيا والصين

وشددت موسكو على عزمها حماية مصالحها الاستراتيجية وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، مع تأكيد إعادة ترميم جسر القرم وتجديده ليكون أكثر متانة من السابق. وفي وقت لاحق، أشار دونالد ترامب إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع كل من الصين وروسيا، في حين أفاد جاريد كوشنر بأن روسيا أبدت موافقة مبدئية للانخراط في بحث ملفات مع أوروبا سعياً لإنهاء الحرب الأوكرانية.

كما أعلن ترامب عن صفقات استثمارية أمريكية ضخمة تتجاوز سبعة عشر مليار دولار في دول محددة، مما يعكس استراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في تلك المناطق الحيوية.