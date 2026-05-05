تطورات متسارعة: دراسة حول تعافي النساء بعد جراحة الثدي، طلب إحاطة بشأن العلاج على نفقة الدولة، والقبض على متحرش، وتصعيد إسرائيلي في لبنان

آخر المستجدات حول الصحة، والشؤون البرلمانية، والأمن، والأحداث الإقليمية، بما في ذلك دراسة حول تعافي النساء بعد جراحة الثدي، ومطالبات بتسهيل العلاج على نفقة الدولة، والقبض على متحرش، وتصعيد إسرائيلي في لبنان.

أظهرت دراسة حديثة أهمية النشاط البدني للنساء اللاتي خضعن لعمليات جراحية لاستئصال الثدي، حيث أشارت إلى أن ممارسة ال رياضة بانتظام تساهم في تسريع عملية التعافي وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.

وأكدت الدراسة على ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء في أي برنامج رياضي، وتحديد نوع التمارين المناسبة لكل حالة بناءً على حالتها الصحية وقدراتها البدنية. وتأتي هذه النتائج في ظل تزايد الوعي بأهمية الصحة الشاملة ودورها في دعم رحلة التعافي من الأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان. كما سلطت الدراسة الضوء على الفوائد النفسية للرياضة، حيث تساعد على تقليل التوتر والقلق والاكتئاب، وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالراحة والاسترخاء.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للرياضة أن تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقوية العضلات وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، مما يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة. وتدعو الدراسة إلى دمج النشاط البدني في روتين الحياة اليومي للنساء اللاتي خضعن لعمليات استئصال الثدي، كجزء أساسي من خطة العلاج الشاملة. في سياق منفصل، تقدم نواب في البرلمان بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن تسهيل إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين للتأمين الصحي.

وأشار النواب إلى وجود صعوبات وتعقيدات كبيرة تواجه المرضى في الحصول على هذه القرارات، مما يؤخر علاجهم ويتسبب في تفاقم حالاتهم الصحية. وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتيسير هذه الإجراءات وتبسيطها، وتوفير الدعم اللازم للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. وأكد النواب على أن توفير الرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين هو حق أساسي يكفله الدستور، وأن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في توفير هذا الحق لجميع المواطنين دون تمييز.

كما طالبوا بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وتوسيع نطاق المستفيدين من هذه الخدمة، لتشمل جميع المرضى المحتاجين. وأشاروا إلى أن التأخير في الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة يتسبب في معاناة كبيرة للمرضى وأسرهم، ويؤثر سلبًا على صحتهم وحياتهم. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية عن القبض على المتهم بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة خاصة في منطقة بشتيل. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.

وأكدت السلطات على أنها لن تتسامح مطلقًا مع أي أعمال تمس بأمن وسلامة الطلاب، وأنها ستعمل بكل قوة لحماية حقوقهم وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية. كما دعت السلطات إلى الإبلاغ عن أي حالات تحرش أو عنف في المدارس، مؤكدةً على أنها ستتعامل مع هذه الحالات بكل جدية وحزم. وفي تطور آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلاً بإخلاء بلدتي جبشيت وصريفا جنوبي لبنان فورًا، تمهيدًا لقصفهما بذريعة ضرب أهداف تابعة لحزب الله.

وقد أثار هذا الإنذار حالة من الذعر والخوف بين السكان، الذين بدأوا في إخلاء منازلهم والتوجه إلى مناطق آمنة. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 17 شهيدًا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2696 شهيدًا و8264 جريحًا. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر والأعمال العسكرية في المنطقة، وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع.

كما صرح مسئول عسكري إسرائيلي بأنهم يتابعون عن كثب تطورات الأوضاع في الخليج، دون تقديم المزيد من التفاصيل





