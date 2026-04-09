شهدت الساحة السياسية والاقتصادية عدة تطورات مهمة، حيث أعلن رئيس الوزراء عن قرارات جديدة تتعلق بتمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم، وتأكيده على استقرار السوق، بالإضافة إلى تصريحات حول الأوضاع الأمنية وجهود السلام.

أعلن رئيس الوزراء عن تمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصاد ية وتنشيط الأسواق. وأكد رئيس الوزراء أن السوق مستقر تمامًا ولا توجد أزمات في السلع الاستراتيجية، مما يعكس ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. في سياق متصل، أعلنت نقابة الإعلام يين رسميًا عن منع ظهور الإعلام ي أسامة حسني وإحالته للتحقيق، وذلك في إطار الحفاظ على معايير المهنية والمسؤولية في العمل الإعلام ي.

وفي تصريحات أخرى، أكد رئيس الوزراء أن موارد النقد الأجنبي لم تتأثر بالحرب، وذلك بفضل السياسات النقدية المرنة التي تتبعها الحكومة. من جهة أخرى، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن استهدافها لأكثر من 13 ألف هدف عسكري في إيران، في إشارة إلى استمرار التوتر في المنطقة. في سياق مختلف، شهد سوق العمل في منطقة الخليج تراجعًا كبيرًا في الطلب على العمالة الوافدة بنسبة 60% منذ بدء الحرب، في حين خالفت المملكة العربية السعودية هذا الاتجاه، مما يعكس سياساتها الاقتصادية المختلفة. في خبر آخر، شهدت مدينة فاقوس صدمة كبيرة بوفاة طبيب شنقًا، حزنًا على تدهور الحالة الصحية لوالدته. وفي تطورات أخرى، أوضح الرئيس السابق دونالد ترامب سبب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران، مشيرًا إلى أن مسؤولين طلبوا منه وقف إرسال القوة التدميرية. في سياق متصل، طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كل وسائل الإعلام والبرامج الرياضية، وكذلك المحللين والنقاد، بضرورة تحري الدقة والمسؤولية في الطرح، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي. وأكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب القضايا المرتبطة بالمنظومة الرياضية المصرية، وشددت على احترامها لاختصاصات الجهات المعنية بإدارة وتنظيم المسابقات الرياضية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط المهنية والإعلامية في تناول هذه القضايا. وشددت اللجنة على أن الخطاب الإعلامي الرياضي يجب أن يعكس مكانة الدولة المصرية وقيمها، وأن يرتكز على النقد البناء بعيدًا عن الإثارة والتجاوز. كما أهابت اللجنة بوسائل الإعلام والبرامج الرياضية بضرورة تحري الدقة والمسؤولية في الطرح، مشيرة إلى استمرارها في متابعة المشهد الرياضي واتخاذ الإجراءات اللازمة. بعد توقف الحرب، أكد رئيس الوزراء على استمرار إجراءات ترشيد الطاقة بما لا يؤثر على الاقتصاد، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن مصر مستمرة في جهودها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الحرب، وذلك في إطار سعيها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات والتصريحات تعكس التوجهات الحالية للحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة





