تطورات الأزمة الإيرانية: جهود السلام، مضيق هرمز، وتداعيات الحرب

تتوالى التطورات في الأزمة الإيرانية، حيث يسلط التقرير الضوء على جهود وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وموقف الدول بشأن مضيق هرمز، بالإضافة إلى تداعيات الحرب على المنطقة والعالم.

صرح السفير حسين هريدي بأن قرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و إيران يمثل وقفة محارب، في إشارة إلى الأهمية البالغة لهذه الخطوة. وفي سياق متصل، أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود وقف الحرب، مؤكداً أن مصر لا تسعى إلى الظهور الإعلامي، بل يشهد الجميع على دورها الفعال في تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح السفير هريدي أن هناك نقاط اتفاق أكثر من نقاط الخلاف بين أمريكا و إيران فيما يتعلق بمساعي السلام .

من جهته، أدان الأزهر الشريف بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتل في لبنان، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات. في تطور آخر، عادت ناقلات النفط أدراجها من مضيق هرمز بعد إغلاقه مجدداً، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء وتأثيراته المحتملة على أسواق النفط العالمية. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدرس معاقبة دول حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدم دعمها في حالة نشوب حرب مع إيران، مما يعكس توتراً محتملاً في العلاقات بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها. كما كشفت تقارير عن تراجع كبير في الطلب على العمالة الوافدة إلى دول الخليج بنسبة 60% منذ بدء الحرب، في حين خالفت المملكة العربية السعودية هذا الاتجاه، مما يشير إلى تباين في أوضاع سوق العمل في المنطقة. في سياق متصل، أوضح الرئيس السابق ترامب سبب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران، مشيراً إلى أن مسؤولين طلبوا منه وقف إرسال القوة التدميرية، مما يعكس حرصه على تجنب التصعيد والحفاظ على الاستقرار. دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. وفي تصريحات لقناة سي إن إن الأمريكية يوم الأربعاء، أعرب ميتسوتاكيس عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي لن يقبل فرض إيران رسوماً على السفن التي تعبر المضيق، واصفاً ذلك بأنه غير مقبول على الإطلاق. تمتلك اليونان واحداً من أكبر الأساطيل التجارية في العالم، مما يجعل موقفها ذا أهمية بالغة في هذا السياق. بعد الهجمات الواسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، أدت الهجمات والتهديدات الإيرانية إلى توقف شبه كامل للملاحة في المضيق، مما أثار قلقاً دولياً بشأن أمن الملاحة البحرية. وقبل المفاوضات المخطط لها مع الولايات المتحدة في إطار الهدنة، اقترحت إيران فرض رسوم على مرور السفن لضمان سلامتها عبر المضيق، وهو ما أثار جدلاً واسعاً. وألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية تأمين المضيق بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة. وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اتفاقاً دولياً منفصلاً بشأن المضيق قد يكون ضرورياً، لكنه شدد على ضرورة ألا يشمل هذا الاتفاق أي رسوم، محذراً من أن فرض رسوم سيشكل سابقة خطيرة للغاية بالنسبة لحرية الملاحة. كما دعت الحكومة الألمانية إلى مرور خال من الرسوم، مؤكدة أن المضيق لا يقع بالكامل في المياه الإيرانية، وأنه يخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يستوجب ضمان مرور حر وآمن للسفن بمجرد استئناف حركة الملاحة





