تطورات أمنية متسارعة: نتنياهو يلوح بالردع وإجراءات قضائية ورياضية إقليمية

استعراض للتصريحات الإسرائيلية حول التهديد النووي الإيراني، والوعيد الموجه لحزب الله، إلى جانب مستجدات رياضية جزائرية وقرارات قضائية هامة بشأن الممتنعين عن دفع النفقات.

في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، أطلق رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو تصريحات نارية وحازمة خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن إسرائيل نجحت بشكل استراتيجي في تقويض ورفع التهديدات الوجودية التي كان يمثلها النظام ال إيران ي. وأوضح نتنياهو في حديثه أن طهران كانت تضع خططاً ممنهجة تهدف إلى محو إسرائيل من الخريطة باستخدام ترسانة من القنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية المتطورة.

وأشار إلى أن التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة كان ركيزة أساسية في تنفيذ عمليات تحييد تلك التهديدات، مؤكداً أن تل أبيب أظهرت حزمها وصلابتها في الرد على كل من يسعى لتقويض أمنها أو استهداف سيادتها. من جانب آخر، وفي سياق منفصل تماماً يعكس حالة التخبط في ملفات المنطقة، ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي بظلال من التهديد المباشر على قيادات حزب الله، مشدداً على أن زعيم الحزب سيدفع ثمن مواقفه حياته، وأن السياسة الإسرائيلية لن تتهاون مع أي طرف يرفع يده ضد أمنها، مهدداً بقطع أي يد تمتد بسوء تجاه المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي. تأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية الدولية مسار المفاوضات المتعثرة مع إيران، حيث أبدت واشنطن تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية عقد جولة محادثات جديدة في باكستان، رغم أن طهران لا تزال تضع شروطاً معقدة وتعيش حالة من الضبابية السياسية حول جدوى هذه اللقاءات في ظل اقتراب مواعيد نهائية لقرارات دولية مصيرية، مما يضع المنطقة على صفيح ساخن من الاحتمالات المتضاربة. وفي سياق محلي وإقليمي مختلف بعيداً عن ملفات الصراع العسكري، شهدت الساحة الجزائرية نشاطاً رياضياً بارزاً، حيث عبر مدرب نادي اتحاد العاصمة عن فخره بتأهل فريقه لمواجهة نادي الزمالك المصري، واصفاً الرحلة التي سبقت التأهل في المغرب بأنها كانت معركة كروية مؤسفة وشاقة تطلبت صموداً كبيراً. وعلى صعيد آخر، اتخذت السلطات القضائية قرارات إجرائية حازمة تتعلق بالحقوق الأسرية، حيث أصدرت النيابة العامة توجيهات بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات الشرعية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التزام الأفراد بواجباتهم القانونية والأسرية، وضمان حقوق النساء والأطفال، مما يعكس توجهاً صارماً لفرض هيبة القانون في القضايا الاجتماعية التي باتت تشكل ضغطاً كبيراً على المحاكم والمنظومة القضائية في الفترة الأخيرة





