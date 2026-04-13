تطورات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية.. أبرز ما ورد في الأخبار

تتناول الأخبار تطورات في مجالات مختلفة، بدءًا من إطلاق حزب الله لمسيرة جديدة، مرورًا بموقف الاتحاد المصري لكرة القدم من قضية الأهلي وسيراميكا، وصولًا إلى دراسة الولايات المتحدة عقد لقاء مع إيران، بالإضافة إلى تصريحات حول الأمن الغذائي وارتفاع إنتاج اللحوم والألبان في مصر.

أفادت هيئة البث العبرية أن حزب الله أطلق لأول مرة طائرة مسيرة بصرية يصعب رصدها، مما يشير إلى تطور في قدرات الحزب العسكرية. في سياق متصل، كشف الاتحاد ال مصر ي لكرة القدم عن أسباب فشل جلسة استماع بشأن مباراة الأهلي و سيراميكا ، موضحًا موقفه من خبير الأصوات المستخدم في القضية. وفي تطورات دبلوماسية، تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية عقد لقاء جديد مع إيران قبل انتهاء الهدنة الحالية، وفقًا لشبكة سي إن إن. من ناحية أخرى، صرح اللواء سمير فرج بأن إيران تكبدت خسائر كبيرة في قدراتها الجوية والبحرية، ولم يتبق لها سوى الصواريخ والمسيرات.

في سياق منفصل، صرح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بأن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة لمتابعة إنتاج اللحوم الحمراء والاحتياج المحلي منها ونسب العجز لتغطية الفجوة. وأوضح خلال تصريحات على برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على قناة 'on e' أن الفجوة المحلية من اللحوم الحمراء تصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغطيتها من خلال استيراد الرؤوس الحية أو اللحوم المبردة والمجمدة. كما أضاف أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ارتفع بنسبة 8% هذا العام ليصل إلى 600 ألف طن مقارنة بـ550 ألف طن للعام الماضي، وزيادة إنتاج الألبان بنسبة 8% بحوالي 7 ملايين طن مقارنة بـ6.5 مليون طن للعام الماضي.

كما أشار إلى أهمية المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة من خلال وزارة الزراعة، مؤكدًا على دورها في دعم الأسعار. ونوه إلى تأثير الأحداث العالمية الراهنة على مصر، مشيرًا إلى أن منافذ التوزيع لم تجف، وأنه لا يوجد مواطنون يضطرون للانتظار للحصول على حصصهم التموينية. ورد على شكاوى التجار، مؤكدًا على وجود بيانات دقيقة تمكنهم من تغطية الاحتياجات خلال المواسم الدينية والاجتماعية، بدءًا من رأس السنة الميلادية وحتى عيد الفطر.

تأتي هذه التصريحات في ظل جهود الحكومة المصرية لتأمين الإمدادات الغذائية، وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين. ويعكس ارتفاع إنتاج اللحوم والألبان جهود الوزارة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية. يعتبر هذا التحسن في الإنتاج المحلي أمرًا بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية خلال المناسبات والأعياد. هذا يدل على التزام الحكومة بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين والحد من تأثير الأزمات العالمية على مستوى المعيشة.

بالنظر إلى التطورات الإقليمية، تبرز أهمية الأمن الغذائي كأولوية قصوى. وتشير تصريحات المسؤولين إلى حرص الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية، والاعتماد على الإنتاج المحلي كلما أمكن ذلك. كما يمثل هذا التحرك استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير السلع بأسعار معقولة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. هذا النهج يعكس رؤية شاملة للتنمية الزراعية، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.





