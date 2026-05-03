تطورات متسارعة: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وقرارات مصرية هامة

آخر المستجدات حول التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقرار مجلس نقابة المهندسين بعقد المؤتمر العام، وتوضيحات الحكومة المصرية بشأن سلامة المنتجات الزراعية، وإحالة قضية الاعتداء على طفلة في الإسكندرية للمفتي.

أقر مجلس نقابة المهندسين ال مصر ية عقد المؤتمر العام للنقابات الفرعية في شهر يوليو القادم. يأتي هذا القرار في إطار سعي النقابة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف النقابات الفرعية، ومناقشة القضايا والمستجدات التي تهم المهندسين في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من ممثلي النقابات الفرعية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الهندسية المختلفة. وسيتم خلال المؤتمر استعراض أبرز التحديات التي تواجه المهنة، وتقديم مقترحات وحلول مبتكرة لتطويرها ورفع كفاءة المهندسين. كما سيناقش المؤتمر آليات تفعيل دور النقابة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. في سياق منفصل، أحالت النيابة العامة في الإسكندرية أوراق المتهم بتزوير شهادة ميلاد لطفلة والتعدي عليها لمدة ست سنوات إلى المفتي.

وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال التحقيقات في القضية، والتي كشفت عن تفاصيل مروعة حول الجرائم التي ارتكبها المتهم. وقد وجهت النيابة للمتهم اتهامات متعددة، تشمل تزوير المستندات الرسمية، والاعتداء على طفلة، وتعريضها للخطر. ومن المتوقع أن يصدر حكم المفتي في القضية خلال الأيام القليلة القادمة، والذي سيكون له تأثير كبير على مصير المتهم. وتعد هذه القضية من بين القضايا التي أثارت غضباً واسعاً في المجتمع المصري، لما فيها من انتهاك صارخ لحقوق الطفل.

من جهة أخرى، أوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما تداولته بعض الشائعات حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة الإثيريل لتسريع نضج الثمرة. وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه الشائعات عارية من الصحة، وأن جميع المنتجات الزراعية المعروضة في الأسواق تخضع لرقابة صارمة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأشارت الوزارة إلى أن استخدام مادة الإثيريل في الزراعة محظور تماماً، وأن أي مخالفة في هذا الصدد ستواجه بعقوبات رادعة.

وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم تداول الشائعات التي قد تثير الذعر بين المواطنين. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات زراعية يشتبه في أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي تطور خطير، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري على مناطق الجنوب اللبناني، مما أدى إلى حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.

فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق في قضائي جزين وصور، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإنذارات بالإخلاء طالت 11 قرية جنوبية. وفي قضاء جزين، استهدف الطيران الحربي خراج الريحان - الزغرين، بينما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة عنيفة على بلدة المنصوري في قضاء صور، ترافقت مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها. كما أغار الطيران الحربي على بلدة القليلة، ما تسبب بحالة هلع بين السكان. وتعرضت المناطق المحيطة ببلدات المنصوري والقليلة وتلال مجدل زون لقصف مدفعي متواصل.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى سكان 11 قرية جنوبية طالبا منهم الإخلاء، في خطوة أثارت مخاوف من توسع العمليات العسكرية في المنطقة. وترافق ذلك مع حركة نزوح محدودة من بعض البلدات المستهدفة نحو مناطق أكثر أمناً. وتأتي هذه التصعيدات في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات





