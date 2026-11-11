تطورات داخل صفوف المنتخب المصري والزمالك: صراحات محمد صلاح والوقوف على أهوى المالية

تحليل للخبير المختص في كرة القدم المصرية لمتغيرات الأخيرة التي أثرت على المنتخب، نادي الزمالك، والأهلي، مع التعامل مع قضايا مالية وتحولات فنية مستقبلة

يأخذ اللاعب المصري محمد صلاح دوراً محورياً في خفايا التوترات التي شهدتها صفوف المنتخب الوطني قبل تغيير الجهاز الفني لعُمري هذا العام. فقد أسجل في لقاءٍ عقد في تركيا، دوراً إسهامياً قد يكون قد دفع أبواب المفاوضات مع النادي الأهلي والبرلمان الرياضي.

صلاح والتوترات الداخلية: مفتاح تغييرات الجهاز الفني؟

يُذكر أن المسؤولين في الاتحاد المصري أكدوا أن صلاح كان يمتلك وجهة نظر واضحة بخصوص الوضع داخل المنتخب، وقد تفاوض مع مدير الفريق هاني أبوريدة حول التحديات التي يواجهها اللاعبون في المعسكر الأخير. وعلى الرغم من أن الصريح يفيد بأن قرار الإقالة لم يُتخذ مباشرةً بسبب تدخل اللاعب، إلا أنه غير ضميراً بمدى تأثيره على أهواء القادة المغزى.

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وفي ختام اللقاء، أشار المقررون إلى أن الواقع أنّ الصلاح كان مخيفاً بخصوص السفر إلى أفريقيا نظراً لاحتياجاته العائلية، خاصة حذرًا من سفر مع ابنه ليلى. علاوة على ذلك، জানিয় أن صلاح قد أشار بصراحة إلى عدم رضاه عن بعض القرارات التنظيمية التي أسهمت في تحطم فنيات الفريق وكان شعور بالغضب والاستياء عالياً عنده في تلك الفترات؛ مما جعل اللاعبين يظنون أنه قد سعى للتأثير على المسار الفني.

الزمالك في أزمة مالية: اللاعبون يهددون بالقضاء

هذه الإفصاحات أعادت إحياء النقاش حول شرارة العلاقات بين الفراعنة والمسؤولين الفنيين في المنتخب، مع العلم أن جهة البحث في الاتحاد المصري لا تزال تتابع حالاته الداخلية وتتابع التحولات التي قد تجري عبر المجلس المتعدد الأوجه. في غضون ذلك، تكشف حراكات نادي الزمالك عبر صفوفه للإفراط في طلبات الوظائف المالية، فقد طالبت عددًا من اللاعبين بعقودهم المجدولة للسنة الحالية وأكدوا أن عدم تحصيلهم للرواتب قد يوديهم للجهات القضائية.

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يشير الخبراء إلى وجود تساؤلات حول صحة الملفات المالية التي تقدر بحوالي 7 ملايين دولار، حيث يبقى الجدل قائماً حول اكتمال إجراءات الفاتورة ومعالجة المستحقات المتأخرة، ما قد يؤدي إلى صراعات قانونية باقية مع اللاعبين الأجانب. وفي مسار آخر، يظل ملف جون إدوارد في دائرة انتظار، على أن يُقرّ جزئيات المسائل التي تتعلق بإنهاء عقود اللاعبين. بغض النظر عن عامل الوقت، يتوق النادي إلى العمل على تسوية هذه الأزمات بسرعة، خاصةً مع تأثر عملية التعاقدات الجارية وخسائر مالية قديمة.

بناء الفريق للشتاء: خطط الأهلي لتجديد الصفوف

مع ذلك، فإن حسم إجراءات الانتقال المتعلقة بأسماء اللاعبين الجدد مثل محمد شحاتة والقيادي محمود عبدالكنااني بملفات صعبة اليد حتى يتحقق التوازن بين النقاط الفنية والمالية في النادي. من ناحية أخرى، يخطط نادي الأهلي بقيادة المدرب حسين عموتة لتجديد وتفعيل صلات فنية جديدة وصولاً إلى موسم الانتقالات الشتوية في يناير. يتركز الاهتمام على إعادة تشكيل خط الوسط واستكمال صفوف الخصاف في بطولة القبائل قبل ابداء الفريق في المنافسة الأوروبية.

يوضح المدير الفني رغبة في تعيين لاعب أجنبي جديد ليعوض سليم رضا، بينما يدرس النادي عملية استقطاب المدافع فلسطيني بقيادة ياسر إبراهيم، مع التركيز على التعاقد مع المواهب المحلية حتى تكتمل الرؤية الفنية للأضلاع الجانبية. كيف سيتم تحريك محادثات الأندية المشاركة مع النادي الأهلي من هنا، ماذا ستنفذ في حال تم الوصول إلى اتفاقيات تبادلية؟ بهذه الطريقة، يرسم النادي خارطة طريق واضحة للتطوير الجماعي في سياق التنافس على مستوى أوروبا.

وفي غضون ذلك، يحكم فريق الأهلي إمكانية توظيف اللاعبين الذين يضمنون إجراءات العمل الفردي مع تعزيز تشكيلة الملعب. هذا شهدت جدالات حول احتمالية انتقال سفيان بنجديدة إلى الوداد المغربي في يناير دون تأكيد رسمي، ثغرات انتهت بمجرد بأن هناك عدم تشبه في حسيَّة نية اللاعب، ما يرمز إلى أنه ما زال ربطه القائم في فريقي.

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مع هذا، لا يزال انتباه المشجعين مضمنًا في مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً ومباراتٍ داخل دوري كرة القدم الإنجليزية، حيث تقدم العديد من الأندية مؤهلات التحدي في صراعٍ حاد على المراتب العليا في كرة القدم.