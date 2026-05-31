تطورات ملفات النادي الأهلي: تأجيل جلسة إمام عاشور ومفاوضات محترفين في قطر

تفاصيل تأجيل اجتماع إدارة النادي الأهلي مع إمام عاشور وموقف اللاعب من الرحيل، بالإضافة إلى كشف تفاصيل المفاوضات بين أكرم توفيق ونادي الشمال القطري وموقف محمد علي بن رمضان.

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة وجديدة داخل أروقة النادي الأهلي المصري، حيث كشف الإعلامي محمد طارق أضا من خلال برنامجه الماتش المذاع على قناة صدى البلد عن تفاصيل هامة للغاية تتعلق بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة ومترقبة بين مسؤولي القلعة الحمراء والنجم إمام عاشور رفقة وكيل أعماله أحمد يحيى.

هذه الجلسة كان من المفترض أن تتناول مجموعة من الملفات الحساسة والمهمة التي تخص مستقبل اللاعب وتنسيق الأدوار المطلوبة منه في المرحلة القادمة لضمان استمرارية العطاء الفني داخل الملعب. وقد أوضح أضا أن قرار التأجيل لم يكن عشوائياً بل جاء نتيجة تداخل عدة ظروف استثنائية، أهمها سفر إمام عاشور للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وهي البطولة العالمية التي يطمح النادي الأهلي من خلالها إلى تحقيق إنجازات تاريخية جديدة تضاف إلى سجلاته الحافلة بالبطولات القارية والعالمية، حيث يمثل عاشور أحد الأعمدة الأساسية في خط وسط الفريق.

وبالإضافة إلى ذلك، تعاني إدارة النادي الأهلي من ضغوطات إدارية كبيرة وانشغالات متعددة في إدارة ملفات فنية ولوجستية مجهدة خلال الفترة الماضية، مما جعل من الصعب جداً عقد الاجتماع في موعده المحدد مسبقاً، ومن المتوقع أن يتم ترتيب موعد جديد فور عودة البعثة من المشاركة المونديالية وبدء فترة الراحة أو الاستعداد للمباريات المحلية. وفيما يخص مستقبل إمام عاشور ومسألة بقائه أو رحيله عن الفريق، فقد أكدت التقارير والبيانات المتاحة أن عقد اللاعب ممتد لفترة زمنية طويلة تصل إلى عام ألفين وثمانية وعشرين، وهو أمر يمنح إدارة النادي الأهلي تفوقاً استراتيجياً كبيراً في عملية التفاوض مع أي جهة خارجية قد تبدي رغبتها في ضم اللاعب.

وشدد الإعلامي محمد طارق أضا على أن فكرة رحيل عاشور عن صفوف الفريق في الوقت الراهن ليست مطروحة على طاولة النقاشات الداخلية نهائياً، حيث يعتبر اللاعب ركيزة أساسية في تشكيل الفريق ومن العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة نظراً لقدراته الفنية العالية وتأثيره المباشر في نتائج المباريات. ومع ذلك، فإن الباب يظل موارباً فقط في حالة واحدة استثنائية، وهي وصول عرض احترافي ضخم ومغرٍ من أحد الأندية الأوروبية الكبرى، بحيث يحقق هذا العرض مكاسب فنية للاعب من حيث التطور في دوريات أقوى ومكاسب مالية طائلة للنادي الأهلي تعود بالنفع على خزينة القلعة الحمراء لتدعيم مراكز أخرى تحتاج إلى تدعيم.

إن هذه الرؤية الإدارية تعكس توازناً دقيقاً بين الرغبة في الحفاظ على القوة الضاربة للفريق وبين استغلال الفرص الاستثمارية التي قد تظهر في سوق الانتقالات العالمي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. على صعيد آخر، انتقل الحديث إلى ملف المحترفين والتعاملات الخارجية التي تثير اهتمام الجماهير، حيث كشف أضا عن وجود اتصالات ومفاوضات جارية في الوقت الحالي بين اللاعب أكرم توفيق ونادي الشمال القطري.

يسعى النادي الأهلي من خلال هذه المتابعة الحثيثة إلى معرفة الموقف النهائي للاعب وبحث إمكانية عودته إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالما كانت الظروف تسمح بذلك وبما يخدم مصلحة الفريق الفنية. وفي سياق متصل، تلقى النادي الأهلي طلباً رسمياً من نادي الشمال القطري للحصول على خدمات اللاعب محمد علي بن رمضان مقابل عرض مالي محدد، إلا أن إدارة الأهلي اتخذت قراراً حاسماً برفض مناقشة هذا العرض في الوقت الحالي، مفضلة تأجيل حسم الموقف النهائي حتى تتضح الرؤية الفنية للمدير الفني واحتياجات الفريق الفعلية في المراكز المختلفة.

ورغم استمرار المفاوضات في الكواليس بين الطرفين، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى هذه اللحظة. وبالعودة إلى حالة أكرم توفيق، فقد أشار التقرير إلى أن اللاعب لا يمانع بتاتاً فكرة العودة إلى بيته الأول النادي الأهلي، رغم تقاضيه راتباً سنوياً ضخماً يقدر بنحو مليون وأربعمائة ألف دولار، وهو مبلغ كبير جداً بمقاييس العقود المحلية، لكن الرغبة في التواجد داخل القلعة الحمراء والحصول على التقدير المناسب من الإدارة والجهاز الفني تظل هي المحرك الأساسي لرغبته في العودة، مؤكداً أن القيمة المعنوية للعب في الأهلي وارتداء قميصه قد تفوق في بعض الأحيان كافة الحسابات المادية البحتة، وهو ما يعكس مدى ارتباط اللاعب بكيان النادي الأهلي





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النادي الأهلي إمام عاشور أكرم توفيق سوق الانتقالات كرة القدم المصرية

United States Latest News, United States Headlines