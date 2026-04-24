أخبار متنوعة من مصر والعالم، تشمل مقترحات لسداد الديون المصرية، واتهامات دولية لروسيا بتدمير نصب تذكارية، وإقالة وزير البحرية الأمريكي.

يشهد العالم تطورات متسارعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتوالى الأخبار من مختلف أنحاء العالم. في مصر ، تداول النائب محمد البلتاجي مقترحًا يتعلق بسداد ديون البلاد، حيث أشار البعض إلى إمكانية زيادة حجم التبرعات المطلوبة إلى خمسة ملايين بدلاً من مليون.

وقد أشاد الإعلامي مصطفى بكري بتكاتف الشعب المصري مع دولته في الأوقات الصعبة، مؤكدًا أن المصريين لم يقصروا يومًا في دعم وطنهم، وأن الصراحة والشفافية في عرض الحقائق تزيد من ثقة المواطنين. من جهة أخرى، علق الكاتب أسامة كمال على الأوضاع في لبنان، مستنكرًا أعمال النهب التي يقوم بها جنود الاحتلال لممتلكات الشعب اللبناني، واصفًا إياهم بـ'شعب لص وجيش حرامي'، مؤكدًا أن من يسرقون الأرض لا يمكن أن يتركوا حتى حصالات الأطفال.

على الصعيد الدولي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إقالة وزير البحرية لديها، في تطور لافت لم يتم الكشف عن تفاصيله بشكل كامل حتى الآن. وفي سياق متصل، اتهمت أربع دول أوروبية روسيا بمحاولة طمس ذكرى جرائم الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين بحق شعبه، وذلك بعد تفكيك نصب تذكاري في مدينة تومسك بسيبيريا، كان مخصصًا لإحياء ذكرى الضحايا الذين أعدمتهم الشرطة السرية في عهد ستالين، بمن فيهم الروس وغيرهم من الجنسيات.

وقد استيقظ سكان تومسك ليجدوا النصب التذكاري، بما في ذلك ما يُعرف بـ'حجر الحزن' والقوس التذكاري، قد أُزيل خلال الليل. في البداية، قدم مكتب رئيس البلدية تفسيرًا يتعلق باحتمال انهيار مرآب قريب، لكنه سرعان ما حذف هذا التفسير وامتنع عن تقديم أي تعليق إضافي. يُذكر أن المجمع التذكاري يقع في موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية لضحايا الشرطة السرية، ويطل على بناية سجنهم السابقة التي تحولت الآن إلى متحف.

وقد أُقيم هذا المجمع لإحياء ذكرى الأشخاص الذين قُتلوا في فترات مختلفة من التاريخ السوفيتي، بما في ذلك فترة 'الرعب العظيم' في عامي 1937 و1938، والتي تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الضحايا فيها بلغ ما يقرب من 700 ألف شخص. وقد أعربت سفارات بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا عن احتجاجها الشديد على هذا العمل، مطالبة بإعادة النصب التذكاري في تومسك. وأكدت السفارات على أهمية الحفاظ على ذكرى الضحايا لمنع تكرار جرائم الماضي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تدمير الذاكرة.

وفي المقابل، اتهمت موسكو دولًا أخرى بتدمير النُصب التذكارية للجيش السوفيتي، مؤكدة أن الجيش الأحمر حرر هذه البلدان من ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بتكلفة بشرية هائلة. هذه الأحداث تعكس التوترات المستمرة والصراعات التاريخية التي تشكل المشهد السياسي العالمي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines