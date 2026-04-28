تطورات اقتصادية متسارعة في مصر: ارتفاع الدولار وتراجع الذهب واستثمارات جديدة

نظرة شاملة على أهم الأحداث الاقتصادية في مصر، بما في ذلك ارتفاع سعر الدولار، وتراجع أسعار الذهب، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتطورات البورصة، وأعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية.

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية تطورات متسارعة ومتنوعة، حيث تتأثر الأسواق المحلية والعالمية بتقلبات أسعار الصرف وأسعار المعادن النفيسة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة وال استثمار .

فقد شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك المحلية، مقتربًا من حاجز الـ 53 جنيهًا، بينما تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، متأثرة بترقب قرارات البنوك المركزية وتقييم الأسواق لمستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وعلى صعيد الصادرات، حققت الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على النمو رغم التحديات العالمية. كما شهدت أسعار الشحن والتأمين على النقل البحري تراجعًا ملحوظًا، نتيجة للهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وفي إطار جهود جذب الاستثمارات، وقعت شركة ألفا سمارت للاستثمار عقدًا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار. وفي قطاع النقل، تشهد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق تقدمًا ملحوظًا، حيث يتم استخدام 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد، وهو ما يعد سابقة في مصر. وفي سياق السياسة النقدية، سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 71 مليار جنيه من البنوك عبر عطاء السوق المفتوحة.

وتستعد البورصة المصرية لاستقبال عدد كبير من الطروحات الحكومية والخاصة، ويتوقع الخبراء أن تكون السوق قادرة على استيعاب هذه الطروحات وتغطيتها بالكامل. وتتجدد نظريات المؤامرة، حيث تشير إلى محاولات متكررة لاستهداف شخصيات بارزة، مما يثير تساؤلات حول الأمن والاستقرار. كما نشر مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة الضمان الاجتماعي في مصر





