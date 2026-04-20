تطورات الاقتصاد المصري وخطط طموحة لزيادة الرقعة العمرانية إلى 17 بالمئة بحلول 2030

استعراض لأبرز أحداث 20 أبريل 2026، بما في ذلك تقلبات العملة، والوضع الإقليمي، وعرض وزيرة الإسكان لاستراتيجية التوسع العمراني وتطورات ملف الوحدات السكنية في مصر.

شهدت الساحة المصرية في العشرين من أبريل 2026 حراكاً اقتصادياً وعمرانياً مكثفاً، حيث تصدرت المشهد تقلبات الأسواق المالية؛ إذ عاود سعر صرف الدولار الأمريكي الارتفاع ليتجاوز حاجز 52 جنيهاً مصرياً، بالتزامن مع تراجع مؤشرات البورصة المصرية بنسبة تجاوزت 1 بالمئة وسط حالة من الترقب الاقتصادي. وفي سياق إقليمي، أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الموقف الإيراني بشأن عدم المشاركة في المفاوضات لا يزال ثابتاً ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وعلى الصعيد التشريعي، أثارت النائبة سناء السعيد جدلاً واسعاً باعتراضها الشديد على قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي، واصفة هذا الإجراء بأنه يمثل حنثاً بالقسم الدستوري ومخالفة صريحة للدستور والقانون. في غضون ذلك، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملامح الاستراتيجية العمرانية للدولة المصرية حتى عام 2030. وأكدت الوزيرة أن الوزارة نجحت في تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، حيث اكتمل العمل في 1.508 مليون وحدة بالفعل، بينما يجري حالياً وضع اللمسات النهائية على 349.4 ألف وحدة إضافية. وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرات شملت تنوعاً جغرافياً واجتماعياً واسعاً، بدءاً من برامج الإسكان الاجتماعي للمحدودين والمتوسطين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وصولاً إلى مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية وتطوير التجمعات النوبية والبدوية، فضلاً عن المدن الذكية من الجيل الرابع والإسكان الأخضر، مؤكدة أن هذه المشروعات صممت لتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع المصري. وكشفت الوزيرة المنشاوي عن رؤية طموحة لمضاعفة المساحة المعمورة في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تمكنت من رفع نسبة المعمور من 7 بالمئة في عام 2014 إلى 14 بالمئة في عام 2026، مع وضع مستهدف استراتيجي للوصول إلى 17 بالمئة بحلول عام 2030. وتهدف هذه الخطط إلى وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وتوجيه النمو نحو التنمية المستدامة في المدن الجديدة. ولتحقيق هذه الأهداف، أعلنت الوزارة عن خطة استثمارية ضخمة للفترة بين 2026 و2030 بإجمالي 714 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات العام المالي القادم التي تبلغ 414 مليار جنيه، مع التركيز على تحديث الأحوزة العمرانية في 27 محافظة واستخدام تقنيات التحول الرقمي والرقم القومي العقاري لضمان دقة البيانات وحوكمة إدارة الأصول. وتعهدت الوزارة بالالتزام بجداول زمنية صارمة لضمان وصول هذه الاستثمارات إلى مستحقيها عبر توزيع عادل وشامل على كافة أقاليم الجمهورية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرقعة العمرانية، الاقتصاد المصري، وزارة الإسكان،

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »