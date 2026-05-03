تطورات اقتصادية واجتماعية في مصر والمنطقة: ارتفاع البورصات وزيادة إنتاج الحديد وتنبيهات حول سلامة الغذاء

نظرة عامة على أهم الأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر والمنطقة العربية اليوم، بما في ذلك أداء البورصات، وتطورات إنتاج الحديد، وقضايا سلامة الغذاء، وتصريحات حول أسعار الواردات.

شهدت الساحة ال اقتصاد ية والاجتماعية في مصر والمنطقة العربية تطورات متعددة خلال اليوم، بدءًا من توقعات حول استقرار أسعار الواردات السلعية وانتهاءً بأداء البورصات الإقليمية. صرح الدكتور متى بشاي، الخبير ال اقتصاد ي، بأن استقرار وتراجع أسعار الواردات السلعية تامة الصنع قد يستغرق في المتوسط ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أهمية استمرار حالة الهدوء الحالي في الأوضاع الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هذا التراجع يعتمد بشكل كبير على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتخفيف الضغوط التضخمية. وفي سياق منفصل، وجهت السلطات المصرية وسائل الإعلام إلى الامتناع عن نشر أو تداول أي مواد مرئية أو مسموعة أو مكتوبة تتعلق بالطبيب الراحل الدكتور ضياء العوضي، وذلك احترامًا لمشاعره وعائلته. على صعيد الطاقة، اتفقت دول أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا ابتداءً من شهر يونيو القادم.

يأتي هذا القرار في إطار جهود المنظمة لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية وتلبية الطلب المتزايد، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة. ومن جهة أخرى، أثار الإعلامي عمرو أديب قضية حساسة تتعلق بانتشار مرض السرطان، حيث كشف عن إصابة عدد من المقربين إليه بالمرض وخضوعهم للعلاج الكيميائي، مما سلط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية.

وفي نفس الإطار، تصدت الحكومة المصرية لبعض الشائعات التي انتشرت حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة الإثيريل بهدف تسريع نضج الثمار، مؤكدة أن هذه المادة ضارة وتسبب الفشل الكلوي، وأن الجهات الرقابية تتخذ إجراءات صارمة لمنع تداول هذه المنتجات. وأكدت وزارة الزراعة على سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق وخضوعها لرقابة صارمة. شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا في نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفعت مؤشراتها بشكل ملحوظ، وبلغ حجم التداولات الإجمالي 10.494 مليار جنيه مصري.

تصدر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادي للأسمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 57.20%، بينما كان سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.93%. أما في السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي 'تاسي' على ارتفاع طفيف بنسبة 0.09%، مسجلًا 11197.57 نقطة، بإجمالي تداولات بلغ 4.094 مليار ريال سعودي. وتصدر سهم شركة البحر الأحمر العالمية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، في حين كان سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الأكثر انخفاضًا.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.57%، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 102 مليون دينار كويتي. وفي قطاع الصناعة، سجل إنتاج مصر من حديد التسليح زيادة بنسبة 16% خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعكس النمو في قطاع البناء والتشييد. هذه التطورات المتنوعة تعكس ديناميكية الاقتصاد الإقليمي والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام





