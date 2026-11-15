تطورات سياسية وأمنية في الشرق الأوسط: مشاركة مصرية، تحذيرات إيرانية، وقضاء أردني

تغطية شاملة لأحدث التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، تشمل مشاركة وزير البترول المصري في كمبوديا، تصريحات الحرس الثوري الإيراني حول فشل الخطط الأمريكية وإطلاق عمليات جديدة، والحكم النهائي في قضية كنيسة حمود بالأردن.

في سياق متسارع للأحداث الجيوسياسية والأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشهد المنطقة تحولات جذرية تعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتداخل المصالح الدولية والمحلية. وقد شارك وزير البترول والثروة المعدنية المصري في افتتاح القمة العشرين التي تستضيفها مملكة كمبوديا، مما يعكس الاستمرار في المشاركة المصرية الفاعلة على السطح الدبلوماسي العالمي رغم التوترات المحلية والإقليمية.

وفي وقت سابق، شهدت بعض الدول العربية حالة من التأهب الأمني العالي، حيث تم إطلاق صفارات الإنذار، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والالتزام بالهدوء، مع توجيههم للانتقال إلى أقرب مواقع الإيواء الآمن، وذلك وفقاً لتقارير قناة القاهرة الإخبارية التي سلطت الضوء على الإجراءات الوقائية المتخذة استباقياً لأي تطورات غير مستقرة. وفي الجانب الإيراني، صرح العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، بأن إيران حققت انتصارات استراتيجية خلال مراحل الحرب المستمرة، وتمكنت من إفشال المخططات التي يصفها العدو بسعيها لقلب النظام الإيراني وتقسيم أراضيها.

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وأشار محبي إلى أن إيران بدأت منذ يومين في وضع أهداف جديدة والتخطيط لعمليات عسكرية في مناطق جغرافية مختلفة تحسباً لأي هجوم محتمل، مؤكداً أن العدو فشل في تحقيق أهدافه جنوب إيران ويعاني من صعوبات جمة في إعادة فتح الخليج العربي ومضيق هرمز، مما دفعه نحو خيار التفاوض والوساطة. كما انتقد المتحدث القدرات الأمريكية، معتبراً أن الحرب كشفت عن عجز واشنطن عن ضمان أمن الخليج رغم امتلاكها للقوة البحرية الأكبر في العالم ووجودها العسكري منذ عقود، مشيراً إلى أن القواعد الأمريكية تحولت إلى مصدر تهديد للدول المضيفة لها بدلاً من أن تكون درعاً حاميًا.