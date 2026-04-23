تطورات يمنية وأحداث عالمية: دمج قوات النخبة الحضرمية وحملات أمنية في أبين وإقالة وزير البحرية الأمريكي

نشرة إخبارية شاملة تغطي تطورات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك دمج قوات النخبة الحضرمية في الأجهزة الأمنية وحملات مكافحة التهريب في أبين، بالإضافة إلى أحداث عالمية مثل إقالة وزير البحرية الأمريكي وتقلبات أسعار الصرف في اليمن.

الخميس 23 أبريل 2026.. نشرة الشروق الاقتصادية: تقلبات في أسعار الصرف وارتفاع للدولار، مع تحسن ملحوظ في أداء البورصة. شهد سعر الدولار ارتفاعًا متواصلًا في السوق السوداء اليمن ية، حيث تراوح بين 44 و61 قرشًا، مما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية.

في المقابل، استعادت البورصة المصرية زخمها الصاعد بعد فترة من التراجع، مدفوعة بأداء قوي لبعض القطاعات، خاصةً بعد هدف بيزيرا الحاسم. على الصعيد الرياضي، حقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على فريق بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، مما عزز من موقعه في صدارة الترتيب. هذا الفوز يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ويؤكد على طموح الفريق في تحقيق اللقب هذا الموسم.

وفي سياق الأحداث الدولية، أفادت وكالة رويترز بإقالة وزير البحرية الأمريكي، دون الكشف عن تفاصيل الإقالة أو الأسباب الكامنة وراءها. هذا التغيير في القيادة العسكرية الأمريكية يأتي في توقيت حساس، ويثير تساؤلات حول مستقبل السياسة البحرية الأمريكية. وفي اليمن، شهدت محافظة حضرموت تطورات أمنية مهمة، حيث أعلنت السلطات المحلية عن بدء دمج قوات النخبة الحضرمية في الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة، وتعزيز الاستقرار بعد فترة من الاضطرابات.

وقد أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، جمعان بارباع، على أهمية دعم وتعزيز قدرات القوات الأمنية، مشيدًا بجهودها في حفظ الأمن وصون السكينة العامة. كما أشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، عبد الماجد العامري، إلى الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في وادي وصحراء حضرموت. وتعتبر قوات النخبة الحضرمية، التي تتكون من أفراد ينتمون إلى محافظة حضرموت، جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة القوات الأمنية في اليمن.

هذا الدمج يأتي بعد حل المجلس الانتقالي الجنوبي لنفسه في يناير الماضي، وإعلان السلطات اليمنية عن تجهيز غرفة عمليات مشتركة لكل التشكيلات العسكرية والأمنية في محافظة حضرموت النفطية. وفي محافظة أبين، نفذت السلطات المحلية حملة أمنية واسعة النطاق، استهدفت معسكرات تهريب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في مديرية أحور. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المتورطين في عمليات التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. تأتي هذه الحملة في إطار جهود مكافحة التهريب وحماية الحدود اليمنية، وضمان أمن وسلامة المهاجرين.

وتواجه اليمن تحديات كبيرة في التعامل مع تدفقات المهاجرين الأفارقة، الذين يسعون إلى الوصول إلى دول أخرى عبر الأراضي اليمنية. وفي تطور آخر، أفادت تقارير إخبارية بإصابة 45 عسكريًا إسرائيليًا، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الحرب مع إيران إلى 735. هذا التصعيد في حدة القتال يثير مخاوف بشأن تداعياته الإقليمية والدولية، ويدعو إلى ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة. وتستمر الجهود الدبلوماسية للحد من التصعيد وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. الوضع الإقليمي يتطلب حذرًا شديدًا وتعاونًا دوليًا لضمان الاستقرار والسلام





