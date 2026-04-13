تطورات في ملف الأحوال الشخصية: اهتمام رئاسي وتحديات مجتمعية

يسلط هذا التقرير الضوء على التطورات الأخيرة في ملف الأحوال الشخصية في مصر، مع التركيز على توجيهات الرئيس السيسي بشأن تسريع إقرار مشروعات القوانين الجديدة. يستعرض التقرير وجهات نظر النائب عصام هلال عفيفي حول دوافع هذه الخطوة، والمخاوف المتعلقة بمحتوى القوانين، وأهمية الحوار المجتمعي، والتحديات التي تواجه التطبيق الفعال. يتضمن التقرير أيضًا لمحة عامة عن أبرز ملامح القوانين المقترحة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ومصلحة الطفل.

في هذا الإطار، أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تعكس اهتمامًا حقيقيًا بملف الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحمل زاويتين أساسيتين، ومن الأفضل النظر إليهما بهدوء وتعقل. وأوضح هلال أن الزاوية الأولى تتعلق بدوافع هذه الخطوة، حيث يمكن فهم توجيه الرئيس بأنه محاولة جادة لإنهاء الجدل الممتد حول قوانين الأحوال الشخصية، والتي طالما احتاجت إلى تحديث يعالج مشكلات قائمة مثل قضايا النفقة، والرؤية، والحضانة، وطول إجراءات التقاضي، والتي أرهقت كاهل الكثير من الأسر المصرية. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج يشهد فيه المجتمع المصري تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة، مما يستدعي تحديثًا شاملًا للقوانين بما يتماشى مع هذه التغيرات ويحقق العدالة للجميع. الزاوية الثانية، الأكثر أهمية، بحسب هلال، تركز على محتوى هذه القوانين وليس فقط سرعة إصدارها. وتساءل عن مدى تحقيق هذه التشريعات للتوازن المنشود بين حقوق الرجل والمرأة، ومدى مراعاتها الفعلية لمصلحة الطفل، أو ما إذا كانت ستعيد إنتاج نفس المشكلات بشكل مختلف. وأشار هلال إلى أنه من الناحية الإيجابية، تم الإعلان عن استناد مشروعات القوانين إلى آراء العلماء والمتخصصين، وهو أمر بالغ الأهمية في مجتمع متنوع دينيًا مثل مصر، حيث تختلف المرجعيات الدينية والقانونية. ولفت إلى أن وجود قوانين منفصلة للمسلمين والمسيحيين قد يكون منطقيًا من حيث التطبيق، بما يراعي خصوصية كل طائفة واختلافاتها في الأحكام الشرعية. ومع ذلك، عبر هلال عن مخاوف مشروعة تتعلق بمدى إجراء حوار مجتمعي كافٍ قبل إقرار هذه القوانين، وكذلك بآليات تطبيقها على أرض الواقع ومدى تحقيق العدالة في تنفيذها. وأكد على ضرورة إشراك كافة أطياف المجتمع في صياغة هذه القوانين، بما في ذلك الخبراء القانونيون، ورجال الدين، وممثلو منظمات المجتمع المدني، والأسر المتأثرة بشكل مباشر، لضمان أن تكون هذه القوانين شاملة وعادلة وقابلة للتطبيق. واستعرض النائب أبرز الملامح المتوقعة في مسودات القوانين، موضحًا أنها تشمل إعادة ترتيب نظام الحضانة بما يمنح الأب دورًا أكبر، مع طرح فكرة الاستضافة بدلًا من الرؤية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الأب وأبنائه. كما تتضمن إنشاء صندوق دعم الأسرة لصرف النفقة بشكل فوري، وتخفيف الأعباء المالية على المطلقات والأطفال، وتشديد العقوبات على الممتنعين عن السداد، بهدف ضمان حصول المستحقين على حقوقهم كاملة. كما تتضمن المقترحات، بحسب هلال، تنظيم قضايا الطلاق لتقليل النزاعات، وتوثيق الطلاق بشكل إلزامي وسريع، وتثبيت سن الزواج عند 18 عامًا مع منع التحايل عليه، بهدف حماية حقوق الشباب والأطفال. فضلًا عن مناقشة دور الأب في الولاية التعليمية، وهي من النقاط الجدلية، بالإضافة إلى الاتجاه لإصدار قوانين منفصلة للمسلمين والمسيحيين، وتسريع إجراءات التقاضي، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا. واختتم عصام هلال تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القوانين تستهدف إعادة التوازن بين جميع الأطراف، سواء الأب أو الأم، إلى جانب تحقيق مصلحة الطفل، مؤكدًا أن التقييم الحقيقي سيظل مرهونًا بالصياغة النهائية للتشريعات، نظرًا لأن أي تفصيلة قد يكون لها تأثير مباشر على التطبيق العملي وحياة المواطنين. وشدد على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه القوانين وتقييم نتائجها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها وتعديلها إذا لزم الأمر





الأحوال الشخصية مصر قوانين الأسرة الرئيس السيسي عصام هلال عفيفي النفقة الحضانة الطلاق الحوار المجتمعي

