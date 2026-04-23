تطورات إقليمية ودولية: إدانة لاعتداءات على صحفيين وتصعيد في التوترات الإيرانية

أدانت نقابة الصحفيين استهداف صحفيين في جنوب لبنان، بينما بحث وزيرا الخارجية السعودي والهولندي التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية، مع إدانة هولندية للاعتداءات الإيرانية. كما كشف أثريون عن تفاصيل اكتشاف تمثال الشرقية وبدء التوقيت الصيفي في البلاد.

أدانت نقابة الصحفيين بشدة استهداف صحفيتين في جنوب لبنان ، واصفةً ما حدث بأنه جريمة مكتملة الأركان تتطلب تحقيقًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين. وأعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء تزايد الاعتداءات على الصحفيين في مناطق النزاع، مؤكدةً على أهمية حماية حرية الصحافة ودورها الحيوي في نقل الحقيقة.

كما شددت النقابة على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وتوفير بيئة آمنة للصحفيين لكي يتمكنوا من أداء عملهم دون خوف أو تهديد. هذا الاستهداف يمثل محاولة سافرة لتقويض حرية التعبير وإسكات الأصوات التي تسعى إلى كشف الحقائق. وتأتي هذه الإدانة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وتصاعد التوترات، مما يزيد من المخاطر التي تواجه الصحفيين العاملين في الخطوط الأمامية.

النقابة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم. إن حماية الصحفيين ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل هي ضرورة أساسية لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون. من جهة أخرى، كشف كبار الأثريين تفاصيل جديدة حول تمثال الشرقية، مؤكدين أنه لم يُكتشف بالصدفة، بل جاء نتيجة سنوات من البحث والدراسة والتحليل الأثري الدقيق.

وأوضحوا أن أي شيء يحمل ملامح تل له علاقة مباشرة بالآثار، وأن عملية التنقيب كانت مبنية على معلومات استخباراتية أثرية دقيقة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والمسح الأثري. وأشاروا إلى أن هذا الاكتشاف يمثل إضافة هامة للمعرفة التاريخية والثقافية للمنطقة، ويسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الأثري وحمايته من العبث والتخريب.

وأكدوا أن عملية الترميم والصيانة للتمثال تتم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وأنهم يعملون على إعداد خطة شاملة لإدارة الموقع الأثري وتطويره ليصبح وجهة سياحية وثقافية هامة. هذا الاكتشاف يعزز مكانة المنطقة كمركز حضاري عريق، ويؤكد على أهمية الاستثمار في مجال الآثار والتراث الثقافي. كما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات الأثرية التي قد تكشف عن أسرار الحضارات القديمة التي عاشت في هذه الأرض.

إن هذا الاكتشاف ليس مجرد إضافة إلى السجل الأثري، بل هو شهادة حية على عظمة الماضي وإرث الأجداد. وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد اعتبارًا من الغد، على أن يستمر حتى نهاية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، مما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية.

كما أشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير بيئة عمل أفضل. وفي تطور آخر، استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه مع وزير خارجية هولندا توم بيريندسن في الرياض، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية.

وأكد الجانب الهولندي على تجديد إدانته للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة وعدد من دول المنطقة، كما بحث البلدان جهودهما المشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الممرات المائية الدولية. تأتي زيارة وزير الخارجية الهولندي إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولة إقليمية شملت قطر والإمارات العربية المتحدة، وتأكيدًا على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المشتركة. هولندا، إلى جانب العديد من الدول الأوروبية والدولية، أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية على منطقة الخليج، واستدعت السفير الإيراني في أمستردام احتجاجًا على هذه الهجمات.

كما وقعت هولندا على بيان مشترك يدين هذه الاعتداءات ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة





