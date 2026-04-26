تطورات سياسية واقتصادية وأمنية.. من سيناء إلى واشنطن والنمسا

أخبار متنوعة تتضمن جهود جذب الاستثمار في سيناء، توقعات بارتفاع أسعار العقارات، كشف مخالفات مالية، تفاصيل محاولة اقتحام حفل في البيت الأبيض، والسيطرة على حريق غابات في النمسا.

أكد رئيس الوزراء ال مصر ي على أهمية جذب ال استثمار ات إلى شبه جزيرة سيناء ، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أولوية حكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المنطقة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري في سيناء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات. وتأتي هذه التصريحات في ظل سعي الحكومة لتغيير الصورة النمطية عن سيناء وتحويلها إلى وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة. في سياق متصل، توقع خبراء في سوق العقارات ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تصل إلى 10%، وذلك نتيجة لتداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الدائرة في إيران، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على الشراكات الاستثمارية.

وأشاروا إلى أن هذه العوامل ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات كملاذ آمن للاستثمار، مما سيترتب عليه ارتفاع في الأسعار. وحذروا من أن هذا الارتفاع قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالإسكان. كما لفتوا إلى أن أسعار مواد البناء قد تشهد أيضاً ارتفاعاً نتيجة لهذه التطورات. من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود أراضٍ مملوكة لشركة مصر الجديدة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه مصري لم يتم إدراجها ضمن المخزون الرسمي للشركة.

وأوضح الجهاز أن هذا الأمر يمثل مخالفة مالية وإدارية تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وأشار إلى أن عدم إدراج هذه الأراضي في المخزون يؤدي إلى عدم دقة البيانات المالية للشركة ويؤثر على الشفافية والمساءلة. وشدد الجهاز على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وفي تطور آخر، أعلن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، عن تفاصيل محاولة اقتحام قاعة الرقص في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، مؤكداً أن المهاجم كان يستهدف على الأرجح أعضاء إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأوضح بلانش أن المشتبه به، البالغ من العمر 31 عاماً، سافر عبر القطار من ولاية كاليفورنيا إلى شيكاغو ثم إلى واشنطن، حيث قام بتسجيل دخوله في أحد الفنادق القريبة من مكان الحفل.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب تم إخراجه على عجل من المنصة فور سماع دوي إطلاق النار. وأضاف أن المشتبه به غير متعاون مع الشرطة ومن المتوقع أن يواجه العديد من الاتهامات. وقد أظهر مقطع فيديو نشره الرئيس ترامب المشتبه به وهو يركض متجاوزاً الحواجز الأمنية بينما كان عناصر الخدمة السرية يندفعون نحوه. وأفاد مسؤولون بأن أحد الضباط أصيب برصاصة في سترة واقية من الرصاص ولكنه يتعافى.

وتم القبض على المهاجم دون أن يصاب بأذى ويخضع حالياً للتقييم في أحد المستشفيات. وتشير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتقد أنها تعود للمشتبه به إلى أنه مدرس خصوصي عالي التعليم ومطور هاوٍ لألعاب الفيديو. وفي سياق منفصل، أعلنت النمسا عن سيطرتها إلى حد كبير على حريق غابات هائل اندلع في جنوب البلاد، بعد جهود مكثفة من فرق الإطفاء.

وأكدت السلطات النمساوية أن الحريق لم يعد يشكل خطراً كبيراً على السكان والممتلكات، ولكنها لا تزال تواصل مراقبة المنطقة للتأكد من عدم تجدد النيران. وقد تسبب الحريق في إتلاف مساحات واسعة من الغابات وتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. وتعد حرائق الغابات من المشاكل المتزايدة في أوروبا، خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف





