تقرير مفصل حول انتهاك وقف إطلاق النار في محطة زابوروجيا النووية واستهداف فرق إزالة الألغام الروسية، بالتزامن مع إتمام عملية تبادل للأسرى شملت 185 جندياً من كلا الجانبين بجهود دبلوماسية إماراتية.

أعلنت إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة عن وقوع حادث أمني خطير يتمثل في انتهاك القوات الأوكرانية لوقف إطلاق النار الذي كان متفقاً عليه في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وأوضح البيان أن هذا الانتهاك جاء عبر تنفيذ هجوم بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية قامت بإسقاط ذخائر متفجرة استهدفت بشكل مباشر أفراد مجموعة متخصصة في إزالة الألغام تابعة لوزارة الدفاع الروسية. هذا الهجوم الغادر أسفر عن إصابة خمسة عسكريين بجروح متفاوتة، وقد تم تقديم كافة الرعاية الطبية العاجلة والضرورية للمصابين لضمان استقرار حالتهم الصحية.

وأشارت إدارة المحطة إلى أن التوقيت الذي وقع فيه هذا الهجوم كان حرجاً للغاية، حيث حدث في الساعات الأولى من فترة وقف إطلاق النار التي فُرضت خصيصاً للسماح للفرق الفنية بإجراء أعمال صيانة ضرورية وملحة على خط دنيبروفسكا للجهد العالي الذي تبلغ قدرته 750 كيلوفولت. ويُعتبر هذا الخط شرياناً حيوياً لا غنى عنه لضمان استمرار عمل أنظمة التبريد والسلامة في محطة زابوروجيا، مما يجعل أي استهداف له أو للمجموعات التي تعمل على صيانته تهديداً مباشراً للأمن النووي في المنطقة بأكملها.

وقد وصفت الإدارة ما حدث بأنه انتهاك صارخ للضمانات والوعود التي قدمها الجانب الأوكراني مسبقاً لضمان عدم التصعيد في هذه المنطقة الحساسة. وفي سياق متصل بالتطورات السياسية والميدانية، وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتهامات شديدة اللهجة للدول الغربية، محملة إياها المسؤولية الأساسية والمباشرة عن الهجمات المتكررة التي تشنها القوات الأوكرانية على منشآت محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأكدت زاخاروفا أن استمرار تدفق شحنات الأسلحة المتقدمة من الغرب إلى كييف يسهم بشكل فعال في تغذية هذه العمليات العسكرية الخطيرة التي تضع العالم أمام مخاطر كارثة نووية محتملة. وتجدر الإشارة إلى أن محطة زابوروجيه تُصنف كأكبر محطة للطاقة النووية في القارة الأوروبية، وهي تضم ستة مفاعلات نووية ضخمة تم إيقاف تشغيلها بالكامل ووضعها في حالة الإغلاق البارد منذ شهر سبتمبر من عام 2022 لتجنب أي حوادث ناتجة عن القصف.

وتدار المحطة حالياً من قبل شركات تابعة لمجموعة روساتوم الروسية، بينما تظل المدينة المحيطة بها، إينيرجودار، ساحة للمواجهات والضربات المكثفة، حيث يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات المستمرة حول من يبدأ بشن الهجمات ومن يتسبب في زعزعة استقرار هذه المنشأة الاستراتيجية التي تثير قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي. ومن جانب آخر، وعلى صعيد الملف الإنساني وتبادل الأسرى، كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي عن نجاح عملية تبادل واسعة للأسرى، حيث تم الإفراج عن 185 عسكرياً روسياً كانوا محتجزين في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وفي مقابل ذلك، قامت روسيا بتسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية إلى جانبهم. وأوضحت الوزارة أن الجنود الروس العائدين قد وصلوا في البداية إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم حالياً الإشراف على شؤونهم من قبل مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، لضمان حقوقهم وتوثيق تجاربهم.

وأكد البيان أن هؤلاء الجنود يخضعون حالياً لبرامج مكثفة من الدعم النفسي والرعاية الطبية المتخصصة للتعامل مع آثار الأسر والضغوط التي تعرضوا لها، وبمجرد انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل، سيتم نقلهم إلى المرافق الطبية المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية لاستكمال علاجهم وتأهيلهم جسدياً ونفسياً للاندماج مجدداً. كما أعربت وزارة الدفاع الروسية عن تقديرها للدور المحوري الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قدمت وساطة إنسانية فاعلة وجهوداً دبلوماسية دؤوبة ساهمت في تسهيل عودة المقاتلين الروس وإتمام هذه العملية بنجاح، مما يعكس أهمية الوساطات الدولية في تخفيف حدة الصراع الإنساني المرافق للعمليات العسكرية





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