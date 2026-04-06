تطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات الدبلوماسية والبحث العلمي

تستعرض هذه النشرة الإخبارية تصاعد الخسائر في لبنان وآخر التطورات الدبلوماسية بين الدول، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والمبادرات الجامعية لدعم البحث والابتكار.

شهدت الساحة ال لبنان ية تصاعدًا ملحوظًا في ال خسائر البشرية منذ مطلع شهر مارس، حيث بلغ عدد الشهداء 1497 شهيدًا، ووصل عدد الجرحى إلى 4639 جريحًا، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي تمر بها البلاد. هذه الأرقام المأساوية تلقي بظلالها على كافة جوانب الحياة في لبنان ، وتستدعي تضافر الجهود الإغاثية والطبية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

في سياق متصل، قام رئيسا حكومتي مصر والمغرب بتوقيع عدد من الوثائق الهامة بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والعلوم. هذه الخطوة تعزز من أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي. في سياق آخر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الطيارين الأمريكيين اللذين أسقطت طائرتهما في إيران قد نقلا إلى ألمانيا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. هذا التطور يسلط الضوء على التوتر المستمر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ويثير تساؤلات حول طبيعة الصراع في المنطقة وتداعياته. في الوقت نفسه، سخر رئيس البرلمان الإيراني من عملية إنقاذ الطيار الأمريكي، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي والدبلوماسي. \في إطار آخر، افتتحت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، تحت عنوان. وأكدت الدكتورة أمانى أسامة كامل، حرص إدارة الجامعة على دعم قدرات الباحثين ومواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في البحث العلمي. كما توجهت بالشكر للحضور وثمّنت ادراكهم لأهمية الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي واختصت بالشكر بنك المعرفة المصري وElsevier على دعمهم المستمر وجهودهم في إتاحة أحدث الموارد والتقنيات للباحثين. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في تطوير منظومة البحث العلمي، مشددة على أهمية الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها دون الإخلال بقيم النزاهة العلمية، كما دعت الباحثين إلى تنمية مهاراتهم النقدية والتعامل الواعي مع مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي. كما تناول التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن بينها مخاطر سوء الاستخدام، وتأثيره على مهارات التفكير النقدي والبحثي، فضلًا عن استعراض الجوانب الأخلاقية المرتبطة به. واستعرض كذلك مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء العامة أو المتخصصة في المجال البحثي، موضحًا آليات استخدامها بكفاءة في دعم العملية البحثية. وخلال الورشة، قام المهندس خالد شعلان بتدريب الحضور على كيفية استخدام منصة LeapSpace، بدءًا من إدخال البيانات الأساسية، وصولًا إلى إعداد تقارير بحثية معمقة باستخدام خاصية البحث المتقدم، كما استعرض المميزات التي تتيحها المنصة، وفرص التعاون والتمويل البحثي، فضلًا عن مناقشة مستقبل المنصة وتطوراتها المتوقعة. وهدفت الورشة إلى التعريف بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الباحثين وتعزيز كفاءة البحث العلمي، حيث تناولت عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الذكاء الاصطناعي المسؤول للباحثين والتحديات المرتبطة به، ودوره في قاعدة بيانات Scopus لتسريع الاكتشاف العلمي، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية لاستخدامه في البحث العلمي والنشر الأكاديمي. كما تطرقت الورشة إلى موضوعات متعلقة بالنشر العلمي، مثل تصنيفات مجلات Scopus، وآليات اختيار المجلات المناسبة للنشر، ونماذج النشر المختلفة، إلى جانب سياسات الإعفاء من رسوم النشر لدى Elsevier. \أخيرًا، شهدت جامعة العاصمة نقاشات مكثفة خلال الموسم الثقافي حول موضوع الملكية الفكرية وأمن البيانات الشخصية، مما يعكس اهتمام الجامعة بتوفير بيئة بحثية آمنة ومسؤولة. في سياق متصل، أعلنت جامعة العاصمة عن إطلاق حزمة من المبادرات الداعمة للابتكار والتميز الأكاديمي، بهدف تعزيز منظومة البحث العلمي. وفي سياق آخر، تبحث جامعة الأقصر تعزيز التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لدعم المنظومة الطبية في المنطقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كل هذه الأحداث تعكس التوجه العام نحو تطوير مختلف القطاعات، سواء في المجال الإنساني أو السياسي أو العلمي أو الصحي، مما يعزز من التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة





