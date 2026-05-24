عملت هيئة الهلال الأحمر السعودي على تطوير منظومة الخدمات الصحية في موسم حج هذا العام 1447هـ، من خلال تعزيز حضور التقنيات الحديثة عبر وسائل نقل إسعافية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية وتتميز بخفة الحركة.

وتأتي هذه الوسائل المتطورة -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الابتكار والتقنيات الذكية لتسهيل تنقل الفرق الإسعافية في المشاعر المقدسة والممرات ذات الكثافة البشرية العالية. وأوضح قائد فريق العمليات المسائي بالهيئة السعودية سلمان العجمي، أن عربة رفيدة تُعد من التقنيات الحديثة التي أُدرجت لأول مرة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد المسارات المبتكرة لتعزيز الوصول الإسعافي الذكي في الأماكن عالية الكثافة.

وأضاف أنها مجهزة وفق طبيعة التشغيل الميداني، وتدعم سرعة الوصول لطالب الخدمة، منوهًا بفاعليتها التي أثبتتها خلال موسم العمرة في شهر رمضان الماضي، حيث أسهمت بشكل مباشر في عمليات الدعم والنقل في الأماكن الضيقة بالحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية المحيطة، مما دفع الهيئة لاعتمادها وتطبيقها في موسم الحج الحالي.

من جانبه، أكد قائد فريق الدعم في هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور أحمد بافقيه، أن مشاركة الهيئة بأكثر من (3000) آلية تأتي ضمن استعداداتها المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن أحدث الآليات التي دخلت الخدمة هي عربات الجولف المكيفة، التي تتميز بـ3 مزايا رئيسية: أولها صغر حجمها الذي يتيح لها الدخول في الأماكن الضيقة لتسريع زمن الاستجابة والوصول للحالة، وثانيها أنها صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وثالثها تزويدها بنظام تبريد قوي في الكبينة الخلفية؛ مما يوفر بيئة ملائمة للمصاب في ظل الأجواء الحارة، ويضمن تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة وسبل الراحة والسلامة للحجاج، مع إمكانية نقل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي، أو تسليمه -حسب تقييم الحالة- إلى أقرب مهبط مخصص للطائرات الإسعافية (الهليكوبتر) لضمان سرعة نقله





