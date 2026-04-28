تطوير مصر تحقق مبيعات قياسية وتُسلم أكثر من 6350 وحدة

أعلنت شركة تطوير مصر عن تحقيق مبيعات قياسية تجاوزت 43 مليار جنيه في الربع الأول من 2026 وتسليم أكثر من 6350 وحدة منذ 2019، مما يؤكد مكانتها الرائدة في السوق العقاري المصري.

تشهد شركة تطوير مصر ، إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مصر، نموًا ملحوظًا وأداءً استثنائيًا يعكس قوة ومتانة السوق العقاري المصري وقدرة الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة.

فقد أعلنت الشركة عن تحقيق إنجازات قياسية في معدلات التسليمات والمبيعات، مما يؤكد مكانتها المتميزة في السوق. ومنذ عام 2019 وحتى الربع الأول من عام 2026، نجحت شركة تطوير مصر في تسليم أكثر من 6,350 وحدة سكنية وتجارية، مما يعكس التزامها بالجودة والوفاء بوعودها تجاه عملائها. وتستهدف الشركة تسليم 2,200 وحدة إضافية خلال العام الحالي 2026، ليصل إجمالي عدد الوحدات المسلمة إلى أكثر من 8,200 وحدة.

وتتوزع هذه المشروعات على 6 مشاريع كبرى في 4 وجهات استراتيجية رئيسية، مما يعزز من نطاق تواجد الشركة وقدرتها على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء في مناطق متنوعة. وعلى صعيد المبيعات، حققت شركة تطوير مصر أرقامًا غير مسبوقة في الربع الأول من عام 2026، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 43 مليار جنيه مصري. وهذا الإنجاز يمثل تحقيقًا كاملاً للمستهدف البيعي السنوي للشركة في الربع الأول فقط، مما يدل على الطلب القوي على مشروعاتها وجودة منتجاتها.

وقد تم بيع 2,225 وحدة بمساحة بنائية إجمالية تتجاوز 200 ألف متر مربع، مما يؤكد على جاذبية مشروعات الشركة وقدرتها على جذب المستثمرين والعملاء. ويعكس هذا الأداء المتميز قدرة شركة تطوير مصر على تقديم منتجات عقارية مبتكرة ومتنوعة تلبي تطلعات العملاء وتواكب التطورات الحديثة في السوق. كما يعكس أيضًا كفاءة الشركة في إدارة مشروعاتها وتنفيذها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. إن هذا النجاح يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين في الشركة ويساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في السوق العقاري المصري.

ويأتي هذا الأداء الاستثنائي مدعومًا بالإقبال الكبير على مشروعات الشركة، وخاصة مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة الذي حقق مبيعات تجاوزت 38 مليار جنيه مصري خلال 5 أيام فقط، مع بيع كامل المشروع. وهذا الإنجاز يتجاوز أعلى مبيعات سنوية سابقة للشركة في عام 2024 والتي بلغت 33 مليار جنيه مصري، محققًا نسبة نمو تتخطى 15%.

كما حققت مشروعات بلومفيلدز وسولت ودي باي وريفرز مبيعات جيدة، حيث بلغت مبيعات بلومفيلدز 2.5 مليار جنيه مصري، وسولت 1.5 مليار جنيه مصري، ودي باي وريفرز 500 مليون جنيه مصري لكل منهما. وارتفع إجمالي المبيعات التراكمية لشركة تطوير مصر منذ عام 2014 إلى أكثر من 143 مليار جنيه مصري، بينما تخطت المساحة البنائية المباعة 2.6 مليون متر مربع، ووصل عدد العملاء إلى 19.6 ألف عميل. وتؤكد هذه الأرقام على النمو المستمر للشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتعتزم شركة تطوير مصر مواصلة الاستثمار في مشروعات جديدة وتقديم منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل





