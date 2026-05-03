تطوير شامل لمنظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر

ترأس وزير الصحة والسكان الاجتماع الدوري للمجلس القومي للصحة النفسية لمناقشة تطوير المنظومة ووضع ضوابط للمراكز غير المرخصة والتوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير ال صحة والسكان الاجتماع الدوري التاسع والعشرين للمجلس القومي لل صحة النفسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة الدقيقة لسير العمل في هذا المجال الحيوي، ومناقشة كافة المستجدات والمقترحات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية النفسية و علاج الإدمان في مصر.

وقد أكد الدكتور عبدالغفار في مستهل الاجتماع على أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان قد شهد تطوراً ملحوظاً وملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل الجهود المشتركة والتخطيط الاستراتيجي الذي تبنته الوزارة. وأشار إلى أهمية مواصلة هذا التطور وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في توفير خدمات صحية نفسية عالية الجودة لجميع المواطنين. وفي سياق ذلك، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بوضع تصور متكامل وشامل لإنشاء مراكز تأهيل كبرى متخصصة في علاج الإدمان والصحة النفسية في كل مجلس إقليمي للصحة النفسية.

ويهدف هذا التوجه إلى توزيع الخدمات بشكل عادل ومتوازن على جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية اللازمة. كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط رادعة وصارمة للأماكن العلاجية غير المرخصة، والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المرضى. وأمر بتحديد آليات تفتيش ومراقبة دورية ومنتظمة على جميع المراكز العلاجية، سواء كانت حكومية أو خاصة، لضمان التزامها بالمعايير والجودة المطلوبة.

وأكد على أهمية التعاون الوثيق مع القطاع الحر من المراكز العلاجية، وتقديم الدعم اللازم لمساعدتها على توفيق أوضاعها وفقاً للضوابط القانونية خلال فترة زمنية محددة، وذلك بهدف دمجها في المنظومة الصحية الرسمية. كما لفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه المجالس الإقليمية للصحة النفسية في الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل أربعة مجالس إقليمية حتى الآن، وجار العمل على إنشاء المجلس الخامس لإكمال تغطية جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، وجه الدكتور عبدالغفار بالتوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان ومستشفيات الصحة النفسية، وزيادة عدد الأسرة المخصصة للعلاج الإلزامي، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى. وأكد على أهمية تعزيز وتطوير تدريب القوى البشرية المعنية بالتفتيش والمرور على المراكز العلاجية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية. وأمر بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ قرارات التطوير التي تم اتخاذها في الاجتماع، وتقييم التقدم المحرز بشكل دوري.

كما وجه بزيادة الكوادر البشرية العاملة في المجالس الإقليمية، لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ميكنة أعمال المجلس القومي للصحة النفسية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة. كما تم بحث التعديلات المقترحة لترخيص المنشآت الصحية وتحديث ضوابط التفتيش، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يتواكب مع أحدث التطورات في هذا المجال. ويهدف هذا التحديث إلى ضمان جودة الخدمات الصحية النفسية المقدمة للمواطنين، وحماية حقوقهم.

إن هذه الجهود المتواصلة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بما في ذلك الرعاية الصحية النفسية





الصحة النفسية علاج الإدمان وزارة الصحة المجلس القومي للصحة النفسية مراكز التأهيل

