الوزارة تستهدف تحويل شارع إبراهيم باشا لمنطقة مشاة وإعادة إحياء التراث المعماري للكوربة بمصر الجديدة مع إغلاقه أمام السيارات قبل العام الجديد.

أجرت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير منطقة الكوربة ب شارع إبراهيم باشا بالمجاورة التاريخية مصر الجديدة. يهدف هذا المشروع الطموح الذي تنفذه الوزارة إلى إعادة إحياء الطابع المعماري والتاريخي المميز للمنطقة، وذلك تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للحفاظ على الهوية العمرانية للمناطق ذات القيمة التراثية العالية.

التفاصيل التنفيذية لمشروع تطوير الكوربة

يستهدف المشروع الرئيسي تحويل شارع إبراهيم باشا من مسار للسيارات إلى منطقة مخصصة بالكامل لحركة المشاة، مما يخلق بيئة آمنة ومنظمة للسكان والزائرين للاستمتاع بالمعمار الفريد. يتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بدعم فني مباشر من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبنسبة تمويل كاملة من ديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة.

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تضمنت الجولة التفقدية التي رافقت الوزيرة حضور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وعدداً من القيادات التنفيذية المسؤولة عن التنفيذ الفعلي. وقد استمعت الوزيرة لعرض تفصيلي حول تقدم الأعمال المختلفة ومراجعة مستوى التنفيذ على الطبيعة للتأكد من توافق كل خطوة مع التصميمات المعتمدة من الجهات الرقابية المختصة.

تجديد الواجهات والبنية التحتية للمنطقة

ركزت efforts التنفيذية على ترميم وتطوير واجهات العمارات التاريخية بدقة متناهية، حيث تم الانتهاء من أعمال التكسير، وإعادة الأ foundations الكهربائية، والأعمال الجبسية الأساسية. ويجري حالياً استكمال الملاحظات الفنية المتبقية على الواجهات، بالإضافة إلى تنفيذ الدهانات والتشطيبات النهائية للعمارات، وتنسيق الدهانات للعناصر الخشبية وتوريد الزجاج الشفاف باللون العسلي ليتم تركيبه.

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يهدف هذا التنسيق البصري الدقيق إلى تحقيق تجانس في مظهر المباني والحفاظ على الطابع المعماري الأصلي الذي يميز هذه المنطقة. كما تم الانتهاء من مد أسلاك الكهرباء في العمارات A وA2 وB، مع استكمال هذه الأعمال في العمارتين C وD، واختيار وحدات الإضاءة الديكورية وتصنيع نماذج لأعمدة الإنارة لتحسين المظهر العام وإبراز جماليات المنطقة في المساء.

التأثير الاقتصادي والسياحي وموعد الافتتاح

أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع ليس مجرد تجميل سطحي، بل نقلة نوعية في استخدام الشارع ترفع من مكانة مصر الجديدة كمقصد تراثي وسياحي رئيسي في القاهرة الكبرى. من خلال تنظيم الفراغات العامة وتحسين كفاءة البنية التحتية، يسعى المشروع إلى توفير بيئة معيشية وتجارية أكثر جاذبية، مما يدعم الأنشطة الحرفية والخدمات المحيطة ويعزز الهوية البصرية للعقارات.

وجهت الوزيرة بتسريع وتيرة العمل وإتمام كافة الأعمال المتبقية، بما في ذلك توفير المقاعد للمشاة، تمهيداً للافتتاح الرسمي قبل بداية العام الجديد. كما تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع الأهرام لضمان كفاءة الشبكة، بجانب تجهيز أحواض الأشجار لزراعة أنواع تتناسب مع الطابع المعماري مثل الفيكس والجاكرندا.