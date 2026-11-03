تطوير البنية التحتية للاتصالات: تحويل 5.5 مليون خط للألياف الضوئية

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تحويل أكثر من 5.5 مليون خط للألياف الضوئية واستهداف 90% منها، مع زيادة أبراج المحمول لمواجهة الزيادة في الاستهلاك.

كشف المهندس محمد إبراهيم ، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عن تنفيذ خطة موسعة ل تطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، لمواكبة الزيادة المتسارعة في معدلات الاستهلاك وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح محمد إبراهيم ، خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، أن خطة التطوير شملت تحديث شبكات الإنترنت الثابت، التي كان جزء كبير منها يعتمد على الكابلات النحاسية، التي لا تتجاوز سرعتها القصوى نحو 30 ميجابت في الثانية.

تحديث شبكات الإنترنت للألياف الضوئية

وأضاف المتحدث الرسمي أن جهود التحديث أسفرت عن تحويل أكثر من 5.5 مليون خط إلى شبكات الألياف الضوئية، التي تتيح سرعات تصل إلى 100 و200 ميجابت في الثانية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتلبية احتياجات المستخدمين. وكشف المتحدث الرسمي عن خطة مستقبلية لتحديث 6 ملايين خط إضافي، بمعدل مليوني خط سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مستهدفًا وصول شبكات الألياف الضوئية إلى أكثر من 90% من خطوط الإنترنت الثابت.

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زيادة أبراج المحمول لمواجهة ارتفاع الاستهلاك

وفيما يتعلق بتطوير شبكات المحمول، أشار إبراهيم إلى أن القطاع شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة بعد الزيادة المفاجئة في معدلات استخدام الإنترنت خلال جائحة كورونا، حيث تضاعف الاستهلاك بنحو 100% خلال شهر أو شهرين، الأمر الذي استدعى تسريع تنفيذ الخطط التوسعية. وأوضح أن عدد أبراج المحمول ارتفع من نحو 24 ألف برج عام 2021 إلى قرابة 38 ألف برج حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 40 ألف برج بنهاية العام، بنسبة زيادة تقدر بنحو 60% خلال خمس سنوات.

تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية للاتصالات

وأكد إبراهيم أن حجم التوسعات التي شهدتها شبكات المحمول يعكس تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال خمس سنوات يمثل توسعًا كبيرًا مقارنة بما جرى تنفيذه على مدار سنوات طويلة سابقة، في إطار الاستعداد لمعدلات الطلب المتزايدة على خدمات الإنترنت والاتصالات.

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يعكس هذا التطور الكبير في البنية التحتية الرقمية التزام الدولة بتحسين تجربة المستخدم النهائي، وضمان استقرار الاتصالات في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية. إن الانتقال من الكابلات النحاسية القديمة إلى تقنية الألياف الضوئية المتقدمة ليس مجرد تحديث فني، بل هو خطوة استراتيجية لتمكين التحول الرقمي الشامل في البلاد.

كما أن زيادة عدد الأبراج الخلوية بنسبة كبيرة خلال فترة قصيرة تعزز من تغطية الشبكة وتقلل من الازدحام على الشبكات، مما ينعكس إيجابًا على سرعة التنزيل ورفع جودة المكالمات والبيانات للمستخدمين في مختلف المحافظات. يهدف هذا المسار إلى جاهزية تامة للخدمات المستقبلية التي تتطلب نطاقًا تردديًا عاليًا وزمن استجابة منخفضًا.