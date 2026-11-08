تطوير المنظومة الصحية بمصر: قوات المسلحة تطلق مشروع كيان التعليم الطبي

مدير الخدمات الطبية يعلن عن إنشاء جامعة كيان والقواعد الصحية الجديدة لتعزيز الأمن الصحي القومي ومواجهة التحديات العالمية في ظل قيادة السيسي.

أكد اللواء طبيب تامر منصور عايد ، مدير إدارة الخدمات الطبية بال قوات المسلحة ، أن هناك تطوراً جوهرياً وشاملاً في المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه كرئيس للجمهورية والقائد الأعلى لل قوات المسلحة. وأشار عايد إلى أن هذه الجهود التطويرية لم تبقَ حبراً على ورق، بل تحولت إلى واقع ملموس انعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية والعلاجية. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في حفل افتتاح المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بال قوات المسلحة ، والذي تنظمه الإدارة بالتعاون مع الكلية، وذلك تأكيداً على دور المؤسسات العسكرية في الارتقاء بقطاع الصحة العامة.

تطوير البنية التحتية والمستشفيات العسكرية

أوضح مدير إدارة الخدمات الطبية أن الاستراتيجية المعتمدة ساهمت بشكل فعال في تطوير وإنشاء مستشفيات جديدة تابعة لقوات المسلحة في مختلف محافظات الجمهورية، مما وسع دائرة التغطية الصحية للعسكريين والمواطنين المدنيين على حد سواء. وأكد أن هذا التطور جاء بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة لدعم المبادرات القومية الكبرى التي تستهدف الارتقاء بالصحة العامة، حيث شاركت القوات المسلحة بنجاح في عدد من هذه البرامج مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة إزالة قوائم الانتظار، ومبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى مبادرات نور حياة، والأمراض الوراثية، والضمور العضلي الشوكي.

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تعزيز الأمن الصحي القومي والوحدات الإنتاجية

شدد عايد على أن تحقيق الأمن الصحي القومي يتطلب تكاتف جميع المؤسسات الصحية في البلاد، وذلك في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030 التي تضع الصحة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي، مما جعل مصر أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. وأوضح أن إدارة الخدمات الطبية تعمل مع هذه المؤسسات على توفير المخزون الاستراتيجي من الأجهزة الطبية والأدوية واللقاحات، إلى جانب العمل على توطين صناعة الدواء لزيادة القدرة على التعامل مع التحديات المتعلقة بتوفير المستلزمات الطبية الحساسة.

توطين الصناعات الطبية والمشاريع القومية

تطرق اللواء تامر منصور عايد إلى جهود توطين الصناعات الطبية التي تأتي امتثالاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بإنشاء عدد من الكيانات والمشروعات الاستراتيجية المهمة في هذا المجال. من بين هذه المشروعات، تم الإشارة إلى إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى التوجيه بإنتاج أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية التي تعتبر تقنية متقدمة. كما تم الإشارة إلى المشاركة في المشروع القومي لتصنيع البلازما ومشتقات الدم، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة جريفولز الإسبانية، بما يدعم القدرات الذاتية للدولة في مجال الصناعات الدوائية والطبية.

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إنشاء جامعة كيان لتأهيل الكوادر الطبية

أعلن مدير إدارة الخدمات الطبية عن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة كمشروع تعليمي عملاق يواكب التطور العلمي في مجال التعليم الطبي الحديث. وأشار إلى أن هذه الجامعة تضم كليات مجهزة على أعلى مستوى عالمي، بالإضافة إلى مستشفى جامعي متكامل، ومركز للمحاكاة الطبية، ومركز للعلاج الطبيعي والتأهيل، مما يجمع بين العلم النظري والتكنولوجيا المتقدمة والتطبيق العملي. ويهدف هذا المشروع الضخم إلى إعداد كوادر طبية تمتلك الكفاءة العلمية والمهارات العملية اللازمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومواجهة التحديات المستقبلية والمنافسة في سوق العمل الصحي.

التدريب الدولي والشراكات العالمية

لاقت جهود تطوير التعليم الطبي استجابة واسعة من خلال توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات العالمية في مجالات التعليم والتدريب الطبي. وأوضح عايد أن هذه الشراكات تتيح استقدام الخبراء الأجانب في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى الكوادر المحلية. كما تم الاستشهاد بدور المعهد الصحي للقوات المسلحة وكلية الطب في تخريج كوادر طبية مدربة وفق أحدث النظم العالمية، مما يعكس الالتزام الراسخ بقيادة السيسي ببناء الإنسان المصري والارتقاء بالخدمات العلاجية ليكون العنصر البشري في صلب التنمية الشاملة.