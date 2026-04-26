تطوير منطقة البلو هول في جنوب سيناء نحو سياحة بيئية عالمية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق خطة لتطوير منطقة البلو هول في محمية أبو جالوم، تشمل تحسين الخدمات، وحماية الشعب المرجانية، وإشراك المجتمع المحلي في جهود الحماية والتنمية.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة عن خطط طموحة لتطوير منطقة البلو هول ب محمية أبو جالوم في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء ، بهدف الارتقاء بها إلى مستوى عالمي في السياحة البيئية .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزيرة للمنطقة، بحضور قيادات وزارية ومحلية وممثلي المجتمع المدني. تركز الخطة على تحسين الخدمات المقدمة للسائحين والمصريين، وحماية الشعب المرجانية الثمينة، وتنظيم عمليات الدخول والأنشطة السياحية. وشملت الجولة لقاءات مع رؤساء جمعيات التوعية وحماية البيئة، وأصحاب الكافيتريات والمطاعم، وممثلي المجتمع المحلي، للاستماع إلى التحديات التي تواجههم ومناقشة سبل التعاون المشترك. أكدت الوزيرة على أهمية التحصيل الإلكتروني لرسوم الدخول للمحمية، وتطبيق هوية بصرية موحدة للمنطقة، وإعداد خطة متكاملة للتطوير تتضمن الحفاظ على العاملين من المجتمع المحلي.

كما وجهت بإصدار تصاريح لمراقبين بيئيين من المجتمع المحلي لدعم جهود الحماية والتوعية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تحسين منظومة إدارة المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الثروات الطبيعية، مع إشراك المجتمع المحلي كشريك أساسي في عملية التطوير. وقد أعرب ممثلو المجتمع المدني والعاملون في منطقة البلو هول عن شكرهم للوزيرة على اهتمامها ومتابعتها، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ رؤية الوزارة.

تنمية محلية البيئة جنوب سيناء البلو هول محمية أبو جالوم السياحة البيئية المجتمع المحلي

