تطوير المناطق غير المخططة في القاهرة بمنحة أوروبية بقيمة 18 مليون جنيه

محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات يوقعان ملحقين لتطوير عزبة خير الله والزاوية الحمراء، بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، ضمن دعم الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين البنية التحتية.

وقعت محافظة القاهرة و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ملحقين تكميليين لعقود تطوير المناطق غير المخططة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل مستدامة في قلب العاصمة. تمثل هذه الاتفاقية جزءاً من البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي والمفوض للوكالة الفرنسية للتنمية، والهادف إلى الارتقاء الحضري وتوفير فرص العمل للسكان في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والاحتياج التنموي الكبير.

تفاصيل اتفاقية تطوير المناطق الحضرية

صرح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بأن توقيع الملحقين يهدف إلى استكمال وتطوير منطقتي عزبة خير الله والزاوية الحمراء، بتمويل إجمالي قدره 18 مليون جنيه، لتعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل عاجل. تمثل هذه الخطوات استجابة مباشرة لمتطلبات تحسين جودة الحياة في المناطق التي كانت تعاني من نقص في المرافق العامة، حيث يركز المشروع على رفع كفاءة الطرق وتوفير مرافق تعليمية وصحية تلبي حاجات الأهالي.

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الأطراف المشاركة في توقيع العقود التنموية

شهد توقيع العقود الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إلى جانب الأستاذ مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، ورئيس قطاع المكاتب الإقليمية، ورئيس المنطقة الأولى بالجهاز. كما حضر توقيع العقود ممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العاصمة المصرية.

الاستثمار المالي وخلق فرص العمل

أكد مصطفى حسن أن المشروع يوفر نحو 22 ألف يوم عمل للعمالة غير المنتظمة، ويستفيد منه ما يقرب من 50 ألف مواطن من أهالي المنطقتين المستهدفتين بالتطوير والتحسين. تشمل الأعمال رصف الطرق، ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين المرافق التعليمية مثل مدرسة فؤاد جلال الابتدائية في عزبة خير الله، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة اليومية للسكان.

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دعم الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية

أشاد الدكتور إبراهيم صابر بدور الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم هذه المشاريع الحيوية، موضحاً أن الثقة المتبادلة بين الجهات المحلية والدولية تعكس نجاح نموذج العمل المشترك. يأتي هذا الدعم في إطار سعي الدول المانحة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال توفير بنية تحتية متينة تخدم الأجيال الحالية والقادمة.

الخطوات المستقبلية لتطوير المناطق

تستهدف الحكومة المصرية استكمال جميع مراحل التطوير في منطقتي عزبة خير الله والزاوية الحمراء خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على مراقبة جودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة. تسعى المحافظة بالتعاون مع الجهاز والأطراف الدولية إلى تعميم هذه النماذج الناجحة على مناطق أخرى، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات.