تطوير التعليم العالي في سيناء ومدن القناة باستثمارات ضخمة

جهود كبيرة تبذلها الدولة لتطوير التعليم العالي في سيناء ومدن القناة، تشمل إنشاء جامعات جديدة وتحديث البنية التحتية التعليمية، بهدف دعم التنمية الشاملة وتأهيل الكوادر البشرية.

تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بتطوير سيناء و مدن القناة بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال ال تعليم العالي باستثمارات تصل إلى 25.6 مليار جنيه.

يشمل ذلك إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة أو استضافة فروع لجامعات دولية أو تقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة. هذا التنوع يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية المختلفة، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكات العلمية وإعداد كوادر بشرية مؤهلة.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، تُعد من أبرز المشروعات القومية في منطقة شرق القناة، وتشهد إقبالًا متزايدًا من الطلاب، مما يعكس الثقة في الجامعة وجودة خدماتها التعليمية. كما يشهد فرع جامعة السويس بأبورديس في جنوب سيناء تقدمًا ملحوظًا، ليصبح أول فرع لجامعة حكومية في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء جامعة أهلية جديدة بتكلفة 3.5 مليار جنيه تضم كليات العلوم والتربية والتجارة والآداب.

جامعة العريش نفذت مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 1.7 مليار جنيه، مع التركيز على التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال اتفاقيات شراكة محلية ودولية، ووضع توجهات استراتيجية لربط التعليم بالتنمية والاقتصاد المعرفي. جامعة الملك سلمان الدولية، بتكلفة 10.5 مليارات جنيه، تنتشر بفروعها في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، وتوفر بنية تحتية متطورة وبرامج دراسية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، تعمل على توفير بيئة تعليمية داعمة للإبداع والابتكار والتدريب العملي، بينما جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، بتكلفة 808 ملايين جنيه، تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل وتستعد لتخريج أول دفعة لها. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية سيناء ومدن القناة، وتعزيز دورها في منظومة التعليم.

وقد أسفرت عن إنشاء جامعات متعددة مثل العريش، الملك سلمان الدولية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء فرع جامعة السويس في جنوب سيناء. هذه الجامعات تساهم في تشجيع أبناء المنطقة على الالتحاق بالتعليم الجامعي، ونشر الوعي الثقافي، ودعم جهود التنمية الشاملة، والاستجابة للطلب المتزايد على التعليم الجامعي المتميز





